原标题：迄今最大三维宇宙地图发布

科技日报北京3月19日电 （记者张佳欣）国际天文学家团队绘制了迄今最大的三维宇宙地图，记录了大约130万个活跃类星体在空间和时间上的位置。它将成为探测类星体、暗物质晕和超大质量黑洞的强大工具。发表在最新一期《天体物理学杂志》上的一篇论文展示了这张地图。

科学家们利用欧洲空间局盖亚空间望远镜的数据制作了这张新地图，其中最远的类星体在宇宙只有15亿岁的时候就开始闪耀光芒（宇宙现在的年龄是137亿岁）。

类星体是宇宙中最亮的物体，是星系中心超大质量黑洞的可见部分。当黑洞的引力使附近的气体旋转时，会产生一个极其明亮的圆盘，有时还会产生望远镜可以观察到的光射流。

类星体居住在被巨大暗物质晕包围的星系中。天文学家认为暗物质晕和类星体之间存在联系。暗物质晕可能会将更多物质引导至星系中心，为超大质量黑洞提供能量并点燃类星体，甚至有助于形成更大质量的星系。

天文学家利用遥远类星体及其宿主星系的位置能更好地了解宇宙如何随着时间的推移而膨胀。例如，将新的类星体地图与宇宙中最古老的光（宇宙微波背景）进行比较，以研究物质聚集在一起的强度。

地图共同创建者、美国熨斗研究所计算天体物理中心的资深科学家戴维·霍格表示，这不是拥有最多类星体的地图，也不是测量类星体质量最好的地图，但它是绘制宇宙总体积最大的地图。

该团队使用了盖亚第3次发布的数据，其中包含660万个类星体候选者。结合美国国家航空航天局的广域红外巡天探测器和斯隆数字巡天调查的数据，研究小组从盖亚的原始数据集中删除了恒星和星系等污染物，并更精确地确定了与类星体的距离有多远。

该团队还制作了一张地图，显示了尘埃、恒星和其他干扰物质预计会阻挡人们观察某些类星体的位置，这对解释类星体地图至关重要。

(责编：罗知之、陈键)

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