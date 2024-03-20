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国家品审办通报第三批主要农作物品种审定绿色通道和联合体试验专项整治处理结果

2024年03月20日09:24 | 来源：人民网
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人民网北京3月20日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，日前，国家农作物品种审定委员会办公室（以下简称国家品审办）通报了第三批主要农作物品种审定绿色通道和联合体（以下简称两个通道）试验专项整治处理结果，涉及绿色通道试验19个、联合体试验54个。

2022年8月，农业农村部启动了两个通道试验专项整治工作，前两批共依法查处两个通道问题试验主体66个。去年7月以来，国家品审办持续加大整治力度，组织派出了18个工作组，对国家和省级审定试验开展交叉检查，同时对前两批责令限期整改的单位开展了“回头看”。

经核实，国家品审办发现19个绿色通道、54个联合体存在试验真实性、试验管理不到位、试验实施不规范、试验记载档案缺失、试验整改不到位等问题。其中，有2个联合体存在试验真实性问题，终止试验主体违规生态区试验审定程序，违规生态区内所有试验品种数据作废，取消试验主体试验资质；有4个绿色通道、1个联合体存在试验实施不科学、前期整改不到位，以及试验未按方案实施等问题，责令限期整改，违规生态区所有在试品种试验数据作废；有12个绿色通道、30个联合体存在试验不规范，影响试验数据准确性等问题，责令限期整改，且违规试验点当年品种试验数据作废；有3个绿色通道、21个联合体存在试验管理措施不到位等问题，责令限期整改。

今年，国家品审办将两个通道试验专项整治转向常态化整治，并对通报单位开展“回头看”，对于多次整改不到位的，坚决严肃处理，巩固扩大整治成效，促进审定试验水平整体提升。

(责编：方经纶、吕骞)
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