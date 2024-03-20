人民网北京3月20日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，日前，国家农作物品种审定委员会办公室（以下简称国家品审办）通报了第三批主要农作物品种审定绿色通道和联合体（以下简称两个通道）试验专项整治处理结果，涉及绿色通道试验19个、联合体试验54个。

2022年8月，农业农村部启动了两个通道试验专项整治工作，前两批共依法查处两个通道问题试验主体66个。去年7月以来，国家品审办持续加大整治力度，组织派出了18个工作组，对国家和省级审定试验开展交叉检查，同时对前两批责令限期整改的单位开展了“回头看”。

经核实，国家品审办发现19个绿色通道、54个联合体存在试验真实性、试验管理不到位、试验实施不规范、试验记载档案缺失、试验整改不到位等问题。其中，有2个联合体存在试验真实性问题，终止试验主体违规生态区试验审定程序，违规生态区内所有试验品种数据作废，取消试验主体试验资质；有4个绿色通道、1个联合体存在试验实施不科学、前期整改不到位，以及试验未按方案实施等问题，责令限期整改，违规生态区所有在试品种试验数据作废；有12个绿色通道、30个联合体存在试验不规范，影响试验数据准确性等问题，责令限期整改，且违规试验点当年品种试验数据作废；有3个绿色通道、21个联合体存在试验管理措施不到位等问题，责令限期整改。

今年，国家品审办将两个通道试验专项整治转向常态化整治，并对通报单位开展“回头看”，对于多次整改不到位的，坚决严肃处理，巩固扩大整治成效，促进审定试验水平整体提升。

(责编：方经纶、吕骞)

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