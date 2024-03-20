人民网北京3月20日电 （记者王震）据海关总署网站消息，据统计，今年前2个月，甘肃与共建“一带一路”国家进出口贸易额达58.9亿元，占全省进出口总额的73%，共建“一带一路”贸易伙伴达80个。

据介绍，截至目前，甘肃已建成兰州新区综保区（保税备货）和兰州铁路口岸新区作业区（跨境直购）两个跨境电商监管中心，分别开展保税备货（1210）和跨境直购（9610）业务，建成兰州跨境电商综试区和天水跨境电商综试区，建成3个跨境电商产业园，备案3个跨境电商海外仓，为跨境电商企业提供了发展壮大的土壤。

兰州海关积极践行“四下基层”，依托“关长送政策上门”机制，持续释放海关政策红利，支持甘肃兰州牛肉面、平凉枸杞、天水花牛苹果、秦川牛等80余种特色农食产品出口共建“一带一路”国家。

(责编：王震、吕骞)

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