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以加快产品更新换代推动高质量发展系列解读之三

深入挖掘节能降碳潜力 锚定美丽中国建设目标

2024年03月20日15:46 | 来源：人民网
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人民网北京3月20日电 （记者许维娜）广泛形成绿色生产生活方式、碳排放达峰后稳中有降、生态环境根本好转……对标美丽中国建设目标要求，我国重点领域节能降碳工作取得积极进展，绿色发展理念逐渐深入人心，各行各业均积极投身于绿色发展的伟大实践中。

近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），明确推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。

《行动方案》中提出，加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。

中国宏观经济研究院能源研究所副所长孙颖表示，随着我国经济社会加快步入绿色化、低碳化的高质量发展阶段，低效、落后的设备产品会制约产业转型升级。因此，《行动方案》着眼能源消耗和碳排放重点设备产品，深入挖掘节能降碳潜力，具体体现在以下两点：

一是《行动方案》聚焦量大面广、带动作用强的重点行业领域设备和主要耐用消费品，通过加快设备更新改造和消费品以旧换新，推动先进产能、高效产品比重持续提升，从源头上促进节能降碳水平不断升级，既有利于扩大国内需求，也有利于提高终端用能产品能源利用效率。

二是《行动方案》结合我国能源需求结构变化趋势，既注重钢铁、石化、电力等“两高”行业节能降碳，也重视机械、航空、船舶、电子等一般制造业设备更新改造，推动设备产品更新与新能源、新材料、数字经济应用等深度融合，不断挖掘跨行业跨领域节能降碳潜力。

各类生产和用能设备、耐用消费品等普遍具有较长使用寿命，并且对上下游产业和用能环节等影响较大，大规模设备更新和消费品以旧换新能够推动高效、低碳发展，助力实现碳达峰碳中和、美丽中国等战略目标。

《行动方案》在总体要求中明确，建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。与此同时，对标国际先进水平，结合产业发展实际，加快制定修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准。

“绿色低碳发展成为当今的全球大势。”孙颖介绍，我国部分重点用能行业能效水平达到国际先进，清洁能源装机规模加速上升，新能源产业、电动汽车产业等已经具有较强国际竞争优势，但与国际先进水平相比，我国产业链供应链绿色低碳发展总体水平仍有待提升。

孙颖表示，针对这一情况，《行动方案》一方面坚持节约集约循环利用的资源观，既注重推动先进设备产品加快替代，也重视废旧设备产品回收循环利用，有利于从全链条提升资源利用效率，减少能耗和碳排放。

另一方面，注重先立后破、破立并举，锚定美丽中国建设目标，推进生产制造、加工转换、流通消费等产业结构进一步优化升级，将鼓励设备产品更新与依法依规淘汰不达标设备产品有机结合，推动传统生产力不断向新质生产力跃升。

孙颖认为，《行动方案》对提升全社会节能低碳发展水平、培育壮大绿色低碳新质生产力、更好满足人民群众美好生活需要等具有重要意义。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：王震、吕骞)
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