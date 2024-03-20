人民网北京3月20日电 （记者孙博洋）第110届全国糖酒会展览部分于3月20日至22日在成都市举办。在中国酱酒消费趋势论坛上，业内人士认为，酱香型白酒经过高速发展之后，加速进入高质量发展时期，品质表达成为行业内的共识之一。

图为论坛现场。受访方供图

仁怀市委常委、仁怀市人民政府党组成员、仁怀经开区党工委书记刘进表示，产区之路，是白酒产业的未来之路。仁怀，既是中国酱酒的数据库，更是酱酒品质表达的策源地。下一步，仁怀将坚守“标准化”生产，严格执行统一的生产、勾调、贮存、检验检测等技术规范，加强产品质量全周期溯源管理，推进“年份酒”真实化制度建设，积极推行柔性化生产，持续营造规范健康的酱酒市场环境。

中国酒类流通协会会长王新国表示，随着酱酒供给大量增加，市场竞争度也在大幅提升，这也意味着中国酱酒从“高速度”加速转向“高质量”发展。行业需要在品质表达上找到差异化的突破点。当代酱酒产业的发展建设中，企业必须要认识到，中国酱酒的高质量发展离不开高品质的表达。

复星全球合伙人、复豫酒业发展集团董事长兼CEO，沱牌舍得集团公司董事长、舍得酒业联席董事长吴毅飞表示，穿越周期, 靠的是坚持做难而正确的事；酱酒需要时间积累，老百姓要喝更好的酒，这是商业常识，也是产业初心。他认为，唯有坚守和回归，才能叫坚持做对的事；攻克痛点、难点，创造独特价值。

舍得酒业总裁唐珲表示，今年的“春糖”，进一步印证了我们对影响2024年酱酒发展“三化”趋势的判断，即产地化，酱酒品质与产地关联加深；品牌化，酱酒品牌集中化已经开始、马太效应逐渐凸显；全国化，酱酒整体持续扩容，酱酒消费全国化趋势明显。他表示，舍得从人力资源、产品开发、供应链等方面，继续为夜郎古酒提供战略赋能，确保产品力、品牌力、渠道力、组织力上，与舍得同步实现“四个提升”。

复星酒业合伙人、舍得酒业副总裁、贵州夜郎古酒庄有限公司总裁张萃富从产品品质保证和品牌运营两方面阐述了的酱酒的“品质观”，他表示，经过千年的衍生和发展，现在白酒行业不缺好酒，缺的是好酒的品质表达。同时他透露公司已经搭建了六个运营中心 ，实现了全国市场的全面覆盖。

(责编：王震、吕骞)

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