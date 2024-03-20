人民网北京3月20日电 （记者杨曦）3月20日，国家统计局发布2024年第2号公告，决定于2024年开展第三次全国时间利用调查。为什么要开展这次调查？调查的主要内容是什么？与以往的调查相比，这次调查工作有什么变化？调查结果将如何运用？国家统计局社科文司有关负责人就第三次全国时间利用调查有关问题进行了解答。

为什么要开展第三次全国时间利用调查？

时间利用调查是国际通行的一项社会调查，主要通过采集居民在一段特定时间内的活动信息，反映居民在个人生理必需活动、有酬劳动、无酬劳动、个人自由支配活动等各项活动的时间投入，被世界各国广泛应用于评估居民生活质量、测量无酬劳动对经济发展的贡献以及分析民生福祉政策影响等。此次全国时间利用调查的主要目的，是为了全面、真实、准确了解我国居民时间利用情况，客观反映居民生活质量和生活模式变化，为改善民生福祉、科学制定社会民生政策提供详实、准确的统计信息支撑，对于衡量人的全面发展、反映居民共同富裕和改进公共服务体系都具有重要意义。

调查的主要内容是什么？

第三次全国时间利用调查的内容主要是抽中调查户内家庭成员基本情况及时间利用情况，包括家庭成员基本情况表、日志表和开放式问卷三张调查表。

家庭成员基本情况表主要内容为抽中调查户内家庭常住成员的基本信息。日志表是最为核心的调查内容，调查对象需按时间顺序记录24小时内所发生的活动和相关信息，分别填写周一至周五其中一天、周六至周日其中一天共两天的活动情况。开放式问卷主要内容为调查对象劳动就业、学习生活、家庭生活、陪伴照料老人等方面的问题。

第三次时间利用调查与前两次调查相比有哪些新变化、新特点？

我国曾于2008年、2018年开展过两次时间利用调查。与前两次调查相比，此次调查具有范围拓宽、对象扩展、电子采集、内容丰富等特点。

一是调查范围首次拓宽至全国。前两次时间利用调查仅在部分省份开展。为提高调查样本覆盖面和代表性，获取不同地域居民时间利用信息，第三次全国时间利用调查首次将调查范围拓展至全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，使用统一抽样方法抽选3.85万个城乡居民家庭参与调查。

二是调查对象首次扩展至6周岁以上常住成员。前两次时间利用调查的调查对象为抽中调查户内15周岁及以上常住成员，第三次全国时间利用调查首次将调查对象扩展至6周岁及以上常住成员，更加关注少年儿童的生活状况和时间利用情况。

三是调查首次全面使用电子化采集方式。第三次全国时间利用调查将在全国范围内广泛应用信息化手段，使用统一的数据采集处理软件，主要采取手机自主填报方式开展调查。对于少数使用手机填报确有困难的调查对象，可先使用纸质问卷进行填报，调查员将手持电子终端入户上门辅助完成调查。

四是调查内容更加丰富。第三次全国时间利用调查的时间利用活动分类更加细化，由上一次调查的20个类别扩展至13个大类、34个类别，更加精准细致反映居民在工作、学习、生活、出行、养老、就医、文体活动参与等方面的情况和期盼，有助于更加全面了解居民的生活福祉。

这次调查的主要时间安排是什么？

第三次全国时间利用调查现场调查时间为5月11日—5月31日。

根据第三次全国时间利用调查工作总体安排，2024年2—4月为调查准备阶段，主要是选聘培训调查员，研发部署调查软件等；2024年5月至年底为调查组织实施阶段，主要是开展现场调查，审核、汇总并发布调查主要数据；2024年底至2025年为调查资料开发应用阶段，主要是编辑出版调查资料，开展研究分析等。

调查对象的配合程度是调查顺利开展的关键，第三次全国时间利用调查采取了哪些措施保证调查对象的支持和配合？

现场调查开始后，调查员将佩戴工作证件入户，发放《致全国时间利用调查对象的一封信》，向被抽中的调查对象介绍第三次全国时间利用调查的内容和意义，请调查对象积极支持配合政府统计调查工作，如实、按时填报相关信息，提供真实、完整的调查资料。调查取得的个人资料，将严格限定用于调查目的，各级统计调查机构将严格遵守《中华人民共和国统计法》的规定，对在调查中知悉的调查对象个人信息，严格履行保密义务。

第三次全国时间利用调查采取了哪些措施保证数据质量？

第三次全国时间利用调查坚持将确保数据质量贯穿于调查全过程、各环节。一是坚持依法调查。严格按照统计法及相关规定组织开展调查。二是加强组织保障。明确国家、省、市、县各级统计调查机构职责，大力加强调查人员培训。三是强化制度保障。科学设计调查方案，周密制定工作细则，统一抽取调查样本，开展现场督导和数据质量抽查。四是应用先进技术。数据生产过程电子化、网络化，保障源头数据真实准确。通过上述措施，有力保障本次调查工作有序、过程规范、数据可靠。

调查结果将如何发布使用？

第三次全国时间利用调查结束后，我们将通过全国时间利用调查公报向社会公众发布主要调查结果，更为详细的分类调查结果等将通过《中国时间利用调查年鉴》等资料进行发布。

(责编：杨曦、吕骞)

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