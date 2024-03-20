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菜鸟联手速卖通升级跨境物流 “全球5日达”增开欧美中东核心市场

2024年03月20日14:16 | 来源：环球网
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原标题：菜鸟联手速卖通升级跨境物流 “全球5日达”增开欧美中东核心市场

　　3月19日，菜鸟联合速卖通宣布升级跨境物流服务，“全球5日达”增开德国、法国、葡萄牙、沙特、美国和墨西哥等核心市场，进一步实现“量产”。全托管和半托管商家都可以享受该产品带来的极速履约体验，电商普货和带电商品均适用。

　　“我们希望把‘全球5日达’打造成为跨境商家的全球闪送”。菜鸟集团副总裁、国际快递总经理丁宏伟介绍，物流时效是驱动跨境电商平台提升单量的重要突破口。对消费者而言，物流时效性是其复购与否的重点考量因素之一；对电商平台而言，高效的物流有助于塑造平台的差异化优势，打破同质化难题。

　　据了解，菜鸟2017年前就开始构建全球智慧物流网络，并推出跨境快递标准产品“5美元10日达”，把原先行业时效为30—60天的物流时间降到了10天。2023年9月，菜鸟联合速卖通将“全球5日达”在西班牙、荷兰、英国等国家率先推行，菜鸟数据显示，24财年第三季度“全球5日达”单量环比实现三位数强劲增长。

　　“速卖通全面推行托管模式一周年以来，保持着高速增长，联合菜鸟打造的物流服务正是托管服务的核心优势之一”。速卖通物流供应链总经理轶云指出，菜鸟和速卖通这对“出海搭子”创造了“商流+物流”齐头并进的双赢模式。速卖通以平台优势为菜鸟带来可观的商流，迅速积累对各国消费市场的深度认知，打造全球智慧物流网络；同时，菜鸟为速卖通打造高效稳定的跨境快递产品，进一步提升消费者的商品复购与满意度。

　　同时，速卖通还为消费者推出 “超时未妥投退款”“丢必退”“破必退”“晚必赔”等售后保障。此外，欧洲和墨西哥将新开本地客服服务站点，墨西哥是速卖通全球第6个有本地客服站点的小语种国家，未来将有超100名本地客服工作人员为墨西哥消费者服务。(记者 李文瑶)

(责编：曹淼、李源)
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