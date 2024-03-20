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金蝶国际：2023年度营收56.79亿元 云服务业务收入占比79.3%

2024年03月20日14:25 | 来源：中国新闻网
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原标题：金蝶国际：2023年度营收56.79亿元，云服务业务收入占比79.3%

3月18日，金蝶国际软件集团有限公司（“金蝶国际”、“金蝶”或“公司”，及其附属公司统称“集团”；股份编号：268.HK）公布截至2023年12月31日止年度（“报告期”）之经审核综合业绩。报告期内，集团录得收入约人民币56.79亿元，同比增长约16.7%；集团持续推进云订阅服务模式转型，云服务业务实现收入同比增长21.3%，占集团收入约79.3%；金蝶云订阅服务年经常性收入（ARR）约为人民币28.6亿元，同比增长33.1%；集团权益持有人当期应占亏损约为人民币2.1亿元，同比大幅减少46.1%；集团经营活动产生的现金流净额约人民币6.53亿元，同比增长74.5%。

加速抢滩大型企业市场，AI引领数治变革

报告期内，金蝶发布企业级大模型能力平台，广泛接入百度、微软等通用大模型能力，帮助企业在复杂的管理场景中构建丰富的智能应用。基于该平台，金蝶推出首个财务大模型，封装了金蝶30年的财务知识和服务超过740万家客户的实践，可以为企业提供全面的分析预测、专家支持、报告生成和解读服务。相关产品已在建发地产、海信集团等标杆客户得到良好的应用实践。

金蝶云·星瀚持续优化产品特性，平台更领先、质量更卓越、应用更智能、场景更丰富。高端财务持续领先，供应链、制造领域进一步丰富500强企业应用场景，填补了大型装备制造业智能制造自主可控的空白。星瀚人力云持续打造世界级HR产品，已帮助华为、山西国运、建设银行、吉利汽车、东风公司、象屿集团、百丽集团等大型企业实现自主可控的人力资源数字化转型。此外，金蝶云·星瀚已构建较为全面的全球化平台（语言、部署、隐私等）和业务能力（全球共享、全球用工、国际税务等），并已得到招商局、海信、华为、太古飞机等多个国际化大企业应用实践验证。

报告期内，金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚合计录得云服务收入约人民币9.81亿元，同比增长约40.9%；苍穹和星瀚云订阅ARR同比增长约48.7%，净金额续费率（Net Dollar Retention，NDR）为105.3%。期内签约客户1,458家，其中新签客户647家，包括中国中化、中国建材、东风汽车、通威股份、中油国际、石家庄四药、福耀玻璃、梅赛德斯-奔驰中国、洪通燃气等知名企业。截至报告期，金蝶已累计帮助221家企业完成国产化替代。

持续领跑专精特新，夯实中型市场领导地位

金蝶云·星空企业版持续扩大研产供销一体化和业财深度融合优势，推出电子凭证池、细化制造分角色工作台制造场景等，持续提升用户体验。金蝶云·星空旗舰版完成对于财务、供应链、制造等场景的覆盖，并在多场景中实现了AI智能化。星空旗舰版稳步推进“全线上模式”，在线交付完成针对首批客户的服务流程验证，能够显著提升交付质量降低交付成本；“共创模式”在医药、高科技等领域落地，为深度快速拓展行业奠定基础。

报告期内，金蝶云·星空新签国家级、省级专精特新企业超1,400家，国家级专精特新“小巨人”市占率达43%，进一步夯实市场领导地位。金蝶云·星空实现云服务收入约人民币19.52亿元，同比增长约16.2%；星空云订阅ARR同比增长约29.2%，净金额续费率为97.2%，客户数约39,000家。新签瑞浦赛克、捷泰新能源、乐信医疗、海固科技、巨湾技研、赛百味中国、先惠技术、海尼生物、徕芬科技等客户。

小微财务云高速增长，与伙伴共创共赢

报告期内，金蝶云·星辰全新发布旗舰版产品，为小微工贸制造业客户提供一体化产供销解决方案。金蝶精斗云进一步强化智能财税与数字化经营，同时升级云原生技术架构，全面提升产品可靠性、易用性及用户体验。小微合作伙伴生态进一步发展壮大，营销服务合作伙伴数量突破1,900家。

期内，小微财务云继续保持快速增长，实现云服务收入约人民币10.80亿元，同比增长约25.4%，小微云订阅ARR同比增长约45.6%；其中金蝶云·星辰收入同比增长约108.6%，净金额续费率为90.8%。

深耕业务合作生态体系，共拓数字化未来

报告期内，集团与天翼云、百度、微软等云服务厂商达成新的战略合作，与毕马威、软通动力、安永、德勤、汉得信息等战略咨询及交付伙伴持续深化合作，与信华信、大华国际等5家伙伴达成战略合作。截止报告期，近200家ISV伙伴基于苍穹平台构建数字化产品，与金蝶标准产品融合形成联合行业解决方案，覆盖19大行业，贯通企业“研-产-供-销-服”的业务链。

持续优化客户成功体系，客户满意度不断提升

报告期内，集团通过一系列的服务创新与变革，实现客户反馈响应与处理及时性的大幅提升；并基于客户成功方法论的新一代全旅程体验，构建世界一流的全球服务运营体系。其中，“徐少春个人号”收到客户表扬879条，同比提升121%，客户整体投诉量同比下降45%。

集团董事会主席兼CEO徐少春表示，2024年是金蝶迈向世界一流战略的开启之年，金蝶将坚持“全心全意为企业服务，与天下用户共同成长”的使命，继续深化云转型，推进“订阅优先、AI优先”的核心战略，提升中国企业数字化管理附加值，助力企业加快构建新质生产力，实现高质量发展。

(责编：董童、李源)
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