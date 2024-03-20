人民网北京3月20日电 （记者王连香）3月20日，交通运输部召开“创新海事服务 支持长三角一体化高质量发展”海事专场新闻发布会，介绍交通海事支持长三角一体化高质量发展10项创新服务举措。

交通运输部海事局新闻发言人鄂海亮介绍，本次创新服务注重改革引领和数字赋能，主要有以下三个方面：

一是推进长三角区域水上交通运输更加便捷、畅通。实施“一次性船位报告”，实现船舶“一次报告、全域通行”；实施“一体化锚泊管理”，实现长三角区域内锚泊申请统一入口，统筹锚泊资源使用；实施重点船舶“直进直靠、直离直出”一体化交通组织，实现“一次申请、一程进出”。实施船舶检验通检互认，缩短船舶待检时间，降低船舶营运成本。

二是推进长三角区域水上交通运输更加安全、绿色。实施一体化船舶安全等级标识，推行“绿码”船舶“无事不扰”；设立船舶能效管理中心，实施船舶能效管理“一站式”服务；提供江海融合“一张图”服务，实现江海图无缝衔接。

三是推进长三角区域海事政务服务更加便民高效。实施海事政务服务事项“掌上办”“跨域办”“无感办”，推进企业群众办事成本最小化；统一长三角海事政务服务客服，打造7*24小时全天候不间断“接诉即办”的总客服。推行航运公司符合证明“极简办”，提升航运公司符合证明的发证效率。

鄂海亮介绍，智慧海事监管系统和海事通APP于3月20日正式上线启用。海事通APP将面向海事管理机构服务对象，首批上线“政务服务、港航服务、信息查询、安全服务、绿色服务、船员服务、航行服务”等7类服务内容，可通过手机扫描二维码或手机APP“应用市场”下载。接下来，交通运输部海事局将进一步铸牢“主角意识”，最大力度发挥长三角海事服务举措的示范效应和叠加效应，以全局谋划一域、一域服务全局的扎实行动，引领带动整个海事系统为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋贡献海事力量。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经