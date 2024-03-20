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2023年我国民用运输机场完成旅客吞吐量125976.6万人次

2024年03月20日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京3月20日电 （记者王连香）今日，中国民航局官网发布《2023年全国民用运输机场生产统计公报》（以下简称《公报》），《公报》显示，2023年我国民用运输机场完成旅客吞吐量125976.6万人次，比上年增长142.2%，恢复到2019年的93.2%。

分航线看，国内航线完成121244.8万人次，比上年增长134.8%，恢复到2019年的100.0%(其中港澳台航线完成1360.9万人次，比上年增长811.8%，恢复到2019年的48.9%)；国际航线完成4731.8万人次，比上年增长1184.6%，恢复到2019年的34.0%。

完成货邮吞吐量1683.3万吨，比上年增长15.8%，恢复到2019年的98.4%。分航线看，国内航线完成967.7万吨，比上年增长30.6%，恢复到2019年的90.9%（其中港澳台航线完成80.0万吨，比上年增长0.8%，恢复到2019年的84.7%）；国际航线完成715.6万吨，比上年增长0.5%，恢复到2019年的110.8%。

完成飞机起降1170.8万架次，比上年增长63.7%，恢复到2019年的100.4%（其中运输架次为981.0万架次，比上年增长89.0%，恢复到2019年的99.4%）。分航线看，国内航线完成1126.1万架次，比上年增长62.6%，恢复到2019年的105.6%(其中港澳台航线完成10.6万架次，比上年增长186.5%，恢复到2019年的54.1%)；国际航线完成44.7万架次，比上年增长96.8%，恢复到2019年的44.9%。

(责编：王连香、吕骞)
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