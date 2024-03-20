人民网北京3月20日电 （记者王连香）据交通运输部网站消息，截至目前，渤海湾、琼州海峡、三峡库区等国内重点水域省际客运航线，在区域联网售票基础上，已全面落实电子船票应用，实现了船票无纸化、电子化，便利群众出行，提高了港航企业的运营效率和服务能力。

在以往没有全面实现电子船票的情况下，乘客在线上售票平台买票后，需要提前到港口客运站排队领取实体船票验票、登船。有时候取票过程很慢，需要人工或系统确认人、证合一后，才能取票登船。电子船票制度的施行，让这一过程更加高效。如今，网络购票成功后，系统会自动生成二维码，旅客可凭二维码或身份证验票过闸，过程只需2秒钟。

为提升水路客运服务水平，早在2020年，交通运输部便指导地方积极开展国内水路客运电子船票应用相关工作，在实施水路客运实名制管理的琼州海峡、渤海湾、三峡库区等重点水域，开展电子船票应用，向通过网络购票的旅客发送电子登船凭证，港口客运站配备电子船票查验设施设备，旅客可凭电子船票信息进行人、票、证一致性核验，进站登船更加方便。

下一步，交通运输部将深入推进水路客运航线电子船票应用，指导地方交通运输主管部门及港航企业新改建一批电子船票售票系统和港口客运站验票闸机，在实施水路客运实名制管理的航线，实现电子船票全流程应用。在省际客运航线全面实现电子船票全流程应用基础上，交通运输部将加快推进客流量较大、具备条件的省内客运航线实现电子船票全流程应用，努力为人民群众提供更便捷、更贴心、更暖心的水路出行服务。

(责编：王连香、吕骞)

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