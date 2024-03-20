人民网北京3月20日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，3月19日，农业农村部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、中华全国供销合作总社等七部门在京联合召开视频会议，部署2024年春耕备耕农资打假工作。

会议强调，守牢粮食安全底线，必须确保种子、肥料、农药等农业生产资料质量。当前正值春耕备耕农资购买高峰期，要迅速开展农资质量大排查，及时发现问题，严格整治不合格产品。切实加大执法办案力度，针对 “忽悠团”进村兜售化肥和网络越区违规售种2个问题扎实开展专项整治行动。发挥部际协调机制作用，形成各司其职、分兵把守、密切配合的良好工作格局。加大宣传发动力度，壮大农资打假声势。

(责编：方经纶、吕骞)

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