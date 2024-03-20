人民网北京3月20日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，近日，农业农村部召开全国渔业安全生产工作视频会议，部署2024年渔业安全生产工作。

会议指出，当前渔业安全传统风险尚未根本消除，新发风险不断出现，安全监管任务十分艰巨。

会议强调，做好2024年渔业安全生产工作，要统筹高质量发展和高水平安全，学习运用“千万工程”经验，全链条、全要素、全时段强化渔业安全监管，做到“五深化、五提升”，坚决防范重特大事故发生。要深化排查整治，抓大放小、压茬推进、协同监管、动态清零，提升隐患消除质量；要深化治本攻坚，强化渔船、渔港本质安全建设和渔民技能提升，提升本质安全水平；要深化精准防控，加强形势研判、水域监控和灾害预警，提升事故防范能力；要深化体系建设，完善安全法规制度，加强人员培训、应急处突、部门协调，发展渔业保险，提升应急处突效能；要深化责任落实，强化督导、压实责任、完善机制，提升安全监管成效，推动渔业安全生产形势持续向好。

(责编：方经纶、吕骞)

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