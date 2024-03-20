人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

做好绿色金融大文章 奇富科技百亿信贷赋能绿色产业蓬勃发展

2024年03月20日15:44 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：做好绿色金融大文章 奇富科技百亿信贷赋能绿色产业蓬勃发展

　　随着“大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”这一政策导向在今年的政府工作报告中被明确提出，金融行业的创新发展迎来了新的契机。

　　奇富科技抓住了这一发展机遇，通过技术赋能金融机构，为环保行业企业提供了大规模的贷款支持，涵盖了可再生能源、清洁技术等多个关键领域，有力地推动了绿色发展。

　　据奇富科技副总裁杨国强介绍，截至2023年年底，奇富科技通过技术赋能金融机构，累计为21.6万家环保行业企业提供了总额达160.5亿元的贷款支持。这些环保行业企业涵盖了可再生能源、清洁技术、废物处理和节能减排等多个关键领域，是推动绿色发展的重要力量。

　　专项资金的支持，不仅帮助这些企业解决了资金瓶颈问题，还促进了技术的创新和升级。通过引进先进的生产设备和工艺，环保企业得以提高生产效率，减少资源浪费和环境污染。同时，这些企业还积极探索循环经济模式，推动废弃物的资源化利用，为构建绿色产业体系做出了积极贡献。

　　除了对环保产业的支持，奇富科技还特别关注新能源汽车市场的发展。新能源汽车作为减少交通行业二氧化碳排放、推动绿色出行的重要工具，正受到越来越多消费者的青睐。奇富科技敏锐地捕捉到了这一市场机遇，于2023年进一步加大了对新能源车辆购买消费金融的扶持力度。

　　通过开通绿色通道、提供低碳补贴等创新举措，奇富科技降低了消费者购买新能源车的门槛，激发了市场活力。杨国强介绍，截至2023年末，奇富科技已累计协助金融机构发放新能源车贷259.6亿元，累计服务新能源车主17.5万人。这一数字的背后，是奇富科技对绿色出行理念的坚定支持和不懈推动。

　　奇富科技在绿色金融领域的成功，离不开其科技实力和创新能力。公司致力于通过大数据分析、人工智能，尤其是大模型等先进技术，精准评估小微企业的信用状况和还款能力，确保信贷资金的安全性和有效性。同时，公司还不断优化服务流程，提升服务效率，让绿色金融更好地服务于实体经济。

　　展望未来，奇富科技将继续深耕绿色金融领域，不断创新服务模式，加大对环保产业和新能源汽车等绿色产业的支持力度。公司还将积极响应国家政策，推动绿色金融与科技深度融合，为构建绿色金融体系、推动经济社会高质量发展贡献更多智慧和力量。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
3月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变
　　人民网北京3月20日电 （黄盛）全国银行间同业拆借中心在20日公布了新版贷款市场报价利率（LPR）报价：1年期品种报3.45%，上月为3.45%；5年期以上品种报3.95%，上月为3.95%。 多位业内人士对此表示，3月LPR报价保持不变，符合市场普遍预期。…
我国国际客运航班稳步恢复 夏秋航季首都机场将加密多条欧洲航线
　　人民网北京3月20日电（记者乔雪峰）今年以来，民航运输生产开局良好，春运期间，民航多项数据更是创下新高。 民航局运行监控中心副主任戴军表示，当前，我国民航国际客运市场恢复水平不断提升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部