原标题：做好绿色金融大文章 奇富科技百亿信贷赋能绿色产业蓬勃发展

随着“大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”这一政策导向在今年的政府工作报告中被明确提出，金融行业的创新发展迎来了新的契机。

奇富科技抓住了这一发展机遇，通过技术赋能金融机构，为环保行业企业提供了大规模的贷款支持，涵盖了可再生能源、清洁技术等多个关键领域，有力地推动了绿色发展。

据奇富科技副总裁杨国强介绍，截至2023年年底，奇富科技通过技术赋能金融机构，累计为21.6万家环保行业企业提供了总额达160.5亿元的贷款支持。这些环保行业企业涵盖了可再生能源、清洁技术、废物处理和节能减排等多个关键领域，是推动绿色发展的重要力量。

专项资金的支持，不仅帮助这些企业解决了资金瓶颈问题，还促进了技术的创新和升级。通过引进先进的生产设备和工艺，环保企业得以提高生产效率，减少资源浪费和环境污染。同时，这些企业还积极探索循环经济模式，推动废弃物的资源化利用，为构建绿色产业体系做出了积极贡献。

除了对环保产业的支持，奇富科技还特别关注新能源汽车市场的发展。新能源汽车作为减少交通行业二氧化碳排放、推动绿色出行的重要工具，正受到越来越多消费者的青睐。奇富科技敏锐地捕捉到了这一市场机遇，于2023年进一步加大了对新能源车辆购买消费金融的扶持力度。

通过开通绿色通道、提供低碳补贴等创新举措，奇富科技降低了消费者购买新能源车的门槛，激发了市场活力。杨国强介绍，截至2023年末，奇富科技已累计协助金融机构发放新能源车贷259.6亿元，累计服务新能源车主17.5万人。这一数字的背后，是奇富科技对绿色出行理念的坚定支持和不懈推动。

奇富科技在绿色金融领域的成功，离不开其科技实力和创新能力。公司致力于通过大数据分析、人工智能，尤其是大模型等先进技术，精准评估小微企业的信用状况和还款能力，确保信贷资金的安全性和有效性。同时，公司还不断优化服务流程，提升服务效率，让绿色金融更好地服务于实体经济。

展望未来，奇富科技将继续深耕绿色金融领域，不断创新服务模式，加大对环保产业和新能源汽车等绿色产业的支持力度。公司还将积极响应国家政策，推动绿色金融与科技深度融合，为构建绿色金融体系、推动经济社会高质量发展贡献更多智慧和力量。

(责编：曹淼、李源)

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