人民网北京3月20日电 （记者孙博洋）第110届全国糖酒会展览部分于3月20日至22日在成都市举办。在中国酒业价值增长大会上，业内人士认为，中国白酒已迈入存量竞争新纪元，重视价值增长成为行业共识。

中国酒业协会理事长宋书玉表示，当前，酒类消费的主要矛盾已转化为物质满足之后的精神追求，消费者不再为仅仅满足口腹之欲买单，要通过产品的品质、工艺、标准、创新、生态、文化等表达方式，以品牌印记、品牌形象、品牌认知度，直击消费痛点；同时，当下中国酒业正在进入文化竞争的高级阶段，行业竞争在于提升产业的文化价值、提升品牌的综合竞争力。

他表示，绿色发展、生态发展已成为产业永续发展的必由之路，既是中国酒业的当下，更是中国酒业的未来，夯实绿色生态发展道路，对产业意义深远。

华糖云商总经理柳旭波表示，酒业新周期下，白酒进入了存量竞争时代。“香型”已然成为白酒企业持续推动自身价值增长的方向之一，品牌将用不同的香型价值来满足消费者对高端健康白酒的需求。同时以香型为基准的品牌竞争，已经成为我国白酒市场竞争的重要特征。他认为，站在酒业新周期下，“香型价值”也已成为近年酒业发展的重要方向。

对此，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司总经理王占刚表示，中国白酒现已进入存量竞争、结构性增长、品牌集中的高质量发展阶段。白酒企业向龙头集中、优势企业集中的倾向愈发明显。面对酒业新周期风口，面对差异化、高端化、全国化发展趋势，企业尤为重要的是保持自身的战略定力。

衡水老白干营销公司总经理贺延昭表示，十分重视饮酒的舒适度研究，顺应消费者少喝酒，喝好酒，喝健康酒，追求高品质生活的消费趋势。企业将长期立足香型健康价值，保持品质品牌自信和路径模式自信；保持战略定力坚守长期主义，实现高质持续增长，在酒业存量竞争时代拥抱品牌价值。

(责编：王震、吕骞)

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