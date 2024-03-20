原标题：中国银联持续提升老年人支付体验 与产业各方共建包容性便利性支付生态

当前，我国正在加速进入中度老龄化社会。自“锦绣行动2024”启动以来，中国银联与产业各方共识共投共建，持续打造包容性、便利性支付环境，切实弥合“数字鸿沟”，提升老年人支付体验，共绘“锦绣中华、支付无忧”画卷。

推出云闪付关爱版，共享数字支付红利。在持续做好传统银行卡刷卡、ATM取现等产品服务的基础上，云闪付APP推出关爱版小程序。针对老年人“手机使用困难”“字体太小”“功能复杂”等问题，关爱版小程序通过放大字体、采用醒目色彩、突出重要功能等，简化老年人登录、注册、绑卡流程，并汇聚乘车码、充值中心、公共缴费、电子社保卡、医保电子凭证等常用服务场景，让老年人能用、爱用、享用。云闪付APP关爱版小程序也因此首批通过了工信部适老化及无障碍测评。

自主研发“如意”养老服务平台，打造养老助餐新模式。提升老年人支付便利性的同时，中国银联及银联商务助力各地民政局打造养老助餐服务新模式。基于养老助餐食堂存在老年人支付不便、餐厅对账繁琐、民政部门补贴发放不够高效等问题，中国银联与银联商务通过数字赋能，自主研发“如意”养老服务平台，形成全套解决方案。“如意”养老服务平台支持老年人使用现金，刷社保卡、银行卡，刷脸，刷云闪付社保二维码、付款码等多种方式支付餐费，并可通过小U点餐提前在线预约菜品与配送服务，餐厅不仅可以简化对账流程，更可以提前掌握就餐人数与菜品需求，合理安排食材与人力，民政部门也可确保补贴及时、准确、有针对性地发放。

以上海市长宁区“虹桥社区AI食堂”为例。老年人在餐厅内自选菜品后，只需将餐盘放在加载有AI识别智能技术的收银台，设备便可自动识别并显示菜品价格，通过人脸、刷卡、扫码或数字人民币等方式进行支付即可品尝到“机器人”厨师制作的“科技盛宴”。

来自上海市长宁区虹桥街道的居民谈阿姨表示：“我进来一看就觉得非常好，20元的前提下可以四菜一汤，还可以使用老年卡的优惠，20元免费3元，回家的时候直接把晚餐都打包带上，对我们居家养老帮助很大。”

在福州特有的传统节日“拗九节”，鼓楼区庆城社区68岁的王奶奶在长者食堂开心表示：“现在社区与银行的服务都更贴心了，今天拗九节，刷卡优惠更多，我中午要了一份9.9元的套餐加一份3元的素菜，用银龄福卡发现才花3元，太划算了。”

王奶奶使用的银龄福卡是由中国银联联合福建海峡银行，针对当地60岁以上人群推出的特色卡产品。即日起，在福州市416家长者食堂使用“银龄福卡”刷卡、扫码、手机闪付等均可享受满10元立减5元优惠。

统筹发展与安全，平衡优化服务与防控风险。中国银联也将在做好支付服务的同时，坚持守好风险底线，持续做好防范打击电信网络诈骗和跨境网络赌博等工作。坚持产业联防协作，构建完善的包括老年人在内的消费者安全宣传教育常态化和长效化机制，全面提升风险防范水平。

秉持“支付为民”初心，中国银联将持续发挥支付产业核心与枢纽作用，联动各方，以数字、科技驱动，切实提升老年人支付服务水平，为银发经济发展奠定良好的支付基础，营造兼容共生、协同发展的支付服务体系。

(责编：曹淼、李源)

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