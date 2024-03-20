人民网北京3月20日电 （记者孙红丽）3月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍国务院印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》（以下简称《行动方案》）有关情况。

商务部外国投资管理司司长朱冰在会上介绍，去年，根据国务院部署，商务部创新开展了“投资中国年”系列活动，举办了启动仪式、主旨论坛、高峰会议、专场推介等20场重点活动，搭建沟通平台，促成了一大批外资项目签约落地。

朱冰表示，中央经济工作会议、政府工作报告都要求打造“投资中国”品牌。下一步，商务部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《行动方案》的要求，从三个方面打造“投资中国”品牌。

一是打造精品活动。2024年，商务部将“走出去”招商和“请进来”招商相结合，在境内外举办20多场精品活动。3月26日上午，将会同北京市人民政府，在国家会议中心举办首场标志性活动，跨国公司报名非常踊跃，据统计，目前已有60多位中国区总裁以上高管确认参加。此外，还将在各地举办“进博会走进地方”、地方主题推介等系列活动，赴欧美日韩和中东地区进行推介。

二是打造优质服务。去年商务部升级建立了外资企业圆桌会议制度，积极听取外资企业的意见建议和问题诉求。截至目前，已经组织召开了各类圆桌会议17场，协调解决了外籍企业反映的困难问题600多件，并且梳理形成了新一批重点外资项目。商务部将继续发挥好重点外资项目工作专班的作用，每月举办外资企业圆桌会议，用好“外资企业问题诉求收集办理”系统等渠道，及时协调解决企业困难诉求。还将进一步加强对重点外资项目的“全生命周期”服务保障，推动项目早落地、早投产、早达产。

三是打造良好环境。“外资24条”出台以后，商务部抓紧推动有关部门及时出台配套措施，持续释放政策红利。同时，将积极落实《行动方案》中涉及商务部的职能内容，在扩大准入、投资促进、强化服务、优化环境、对接国际高标准等方面持续发力，与“外资24条”形成政策叠加效应，不断增强企业获得感。商务部还将会同各方落实好外商投资法及其实施条例，全面保障外资企业国民待遇，打造国际一流营商环境。

(责编：孙红丽、吕骞)

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