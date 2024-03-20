人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：将从三个方面打造“投资中国”品牌

2024年03月20日16:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月20日电 （记者孙红丽）3月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍国务院印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》（以下简称《行动方案》）有关情况。

商务部外国投资管理司司长朱冰在会上介绍，去年，根据国务院部署，商务部创新开展了“投资中国年”系列活动，举办了启动仪式、主旨论坛、高峰会议、专场推介等20场重点活动，搭建沟通平台，促成了一大批外资项目签约落地。

朱冰表示，中央经济工作会议、政府工作报告都要求打造“投资中国”品牌。下一步，商务部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《行动方案》的要求，从三个方面打造“投资中国”品牌。

一是打造精品活动。2024年，商务部将“走出去”招商和“请进来”招商相结合，在境内外举办20多场精品活动。3月26日上午，将会同北京市人民政府，在国家会议中心举办首场标志性活动，跨国公司报名非常踊跃，据统计，目前已有60多位中国区总裁以上高管确认参加。此外，还将在各地举办“进博会走进地方”、地方主题推介等系列活动，赴欧美日韩和中东地区进行推介。

二是打造优质服务。去年商务部升级建立了外资企业圆桌会议制度，积极听取外资企业的意见建议和问题诉求。截至目前，已经组织召开了各类圆桌会议17场，协调解决了外籍企业反映的困难问题600多件，并且梳理形成了新一批重点外资项目。商务部将继续发挥好重点外资项目工作专班的作用，每月举办外资企业圆桌会议，用好“外资企业问题诉求收集办理”系统等渠道，及时协调解决企业困难诉求。还将进一步加强对重点外资项目的“全生命周期”服务保障，推动项目早落地、早投产、早达产。

三是打造良好环境。“外资24条”出台以后，商务部抓紧推动有关部门及时出台配套措施，持续释放政策红利。同时，将积极落实《行动方案》中涉及商务部的职能内容，在扩大准入、投资促进、强化服务、优化环境、对接国际高标准等方面持续发力，与“外资24条”形成政策叠加效应，不断增强企业获得感。商务部还将会同各方落实好外商投资法及其实施条例，全面保障外资企业国民待遇，打造国际一流营商环境。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年我国民用运输机场完成旅客吞吐量125976.6万人次
　　人民网北京3月20日电 （记者王连香）今日，中国民航局官网发布《2023年全国民用运输机场生产统计公报》（以下简称《公报》），《公报》显示，2023年我国民用运输机场完成旅客吞吐量125976.6万人次，比上年增长142.2%，恢复到2019年的93.2%。 分航线看，国内航线完成121244.8万人次，比上年增长134.8%，恢复到2019年的100.0%(其中港澳台航线完成1360.9万人次，比上年增长811.8%，恢复到2019年的48.9%)；国际航线完成4731.8万人次，比上年增长1184.6%，恢复到2019年的34.0%。…
消费者权益保护法实施条例公布：强化预付式消费经营者义务
　　人民网北京3月20日电 （记者王震）据中国政府网消息，《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》）正式公布，自2024年7月1日起施行。 《条例》强化预付式消费经营者义务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部