人民网北京3月20日电 （方经纶）“去年中国新设外资企业数量增长39.7%，充分体现了外资分享中国市场机遇的热情和对未来投资前景的信心。”在3月20日的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》政策例行吹风会上，国家发展改革委秘书长伍浩从不同维度对中国实际利用外资规模话题作具体分析。

伍浩表示，近年来，世界变乱交织、全球经济形势更趋复杂，全球跨境投资波动有所加大，2021年，全球数据上升到较高规模以后出现持续回落。今年1月，联合国贸易和发展会议发表的《全球投资趋势观察》显示，扣除跨国企业投资中转地因素后，2023年全球跨境投资下降了18%。在这样的大环境下，中国吸引外资规模保持了较好态势。

“我们拉长时间尺度，2023年中国实际利用外资仍处于历史高位。”伍浩表示，自改革开放以来，中国实际利用外资持续增加，已成为全球跨国公司重要的投资目的地。虽然2023年中国吸引外资的规模出现了一定程度的波动，但从“量”和“质”两个方面来看，都可以得出更为客观结论——

从量看，去年中国实际利用外资超过1.1万亿元人民币，处于历史第三高。

从质看，中国利用外资的结构持续优化，2023年高技术产业引资占比37.4%，比2022年提高了1.3个百分点；制造业领域引资占比达到27.9%，提升了1.6个百分点。

伍浩认为，从未来趋势看，中国吸引外商投资优势显著、空间广阔。中国是全球超大规模且最有增长潜力的市场，在先进制造业、新型城镇化、消费结构升级等方面将持续释放出巨大需求。同时，中国拥有良好稳定的政策环境、全球最完备的产业体系，能为外商投资提供高效率、高可靠性的产业配套体系。此外，中国日益完备的基础设施网络、充足的人才资源和丰富的创新应用场景等，能为外商扩大在新技术、新产业、新业态等方面创造良好投资空间。

“我们相信，对于跨国公司来说，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。”伍浩表示，进一步推进高水平对外开放，具体有四方面重点工作。

一是稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快打造对外开放新高地。

二是合理缩减外资准入负面清单，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步放宽外商投资准入限制。

三是持续优化营商环境，推动落实各类所有制企业平等待遇，健全外资企业直接联系机制，推动解决外资项目在投资落地、生产运营中的具体问题。

四是强化外资项目服务。继续推出新一批重大外资项目，强化对项目要素保障，通过标志性重大外资项目带动扩大外资流入。

(责编：方经纶、章斐然)

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