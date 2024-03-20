人民网北京3月20日电 （方经纶）在3月20日的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》（下文简称《行动方案》）政策例行吹风会上，国家发展改革委利用外资和境外投资司负责人华中表示，国家发展改革委正在会同有关部门积极采取有效措施，鼓励和支持外资企业投资中国绿色经济、数字经济和健康产业，与中国市场同行，分享中国超大规模的市场机遇。

首先，开展相关领域准入试点。华中介绍，《行动方案》指出，允许北京、上海、广东等自由贸易试验区选择若干符合条件的外商投资企业在基因诊断与治疗技术开发和应用等领域进行扩大开放试点；支持信息服务（限于应用商店）等领域开放举措在自由贸易试验区更好落地见效。

其次，加强重大外资项目服务。华中表示，为了加强重大外资项目落地，国家发展改革委会同有关部门及项目所在省份成立了重大外资项目工作专班机制，协调解决项目需要有关部门支持的规划、审批、用地、用海、环评、能耗等问题，对于外资企业投资的绿色经济、数字经济和健康产业项目，只要符合重大外资项目的条件，有关部门将及时启动专班工作机制，通过全生命周期服务，开辟绿色通道，推动项目加快落地。

最后，加大相关政策支持力度。华中举例，近年来，国家有关部门陆续出台了《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》等一系列政策文件，对于包括外资企业在内的各类企业投资绿色经济、数字经济、健康产业，提出了相应的金融等支持政策。

“另外，我们在修订《鼓励外商投资产业目录》时，也充分考虑了数字物流、智能制造、生物医药、节能环保等领域的需求。”华中说。

(责编：方经纶、吕骞)

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