人民网北京3月20日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，初步统计，2023年末，我国金融业机构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%；保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。

金融业机构负债为420.78万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构负债为383.12万亿元，同比增长10.1%；证券业机构负债为10.43万亿元，同比增长5.5%；保险业机构负债为27.22万亿元，同比增长11.4%。

(责编：罗知之、吕骞)

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