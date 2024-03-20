2023年末金融业机构总资产461.09万亿元 同比增长9.9%
2024年03月20日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京3月20日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，初步统计，2023年末，我国金融业机构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%；保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。
金融业机构负债为420.78万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构负债为383.12万亿元，同比增长10.1%；证券业机构负债为10.43万亿元，同比增长5.5%；保险业机构负债为27.22万亿元，同比增长11.4%。
(责编：罗知之、吕骞)
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