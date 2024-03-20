国家统计局发布的最新数据显示，今年2月，我国居民消费价格（CPI）企稳回升，同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，其中扣除食品和能源价格的核心CPI涨幅为2022年2月以来最高。

值得关注的是，这是去年9月以来CPI涨幅首次由负转正。其中固然有春节错月等因素影响，但今年以来消费持续复苏和需求不断改善，是推动CPI回升的更主要原因。

物价本质上反映的是供需关系。据测算，在2月份0.7%的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.6个百分点，今年价格变动的新影响约为1.3个百分点。申万宏源证券发表的研究报告认为，即使剔除春节错月因素，2月CPI仍然超预期，显示终端消费需求正在改善。2月CPI结束“四连负”、重回正增长，预示着当前中国经济内需恢复、消费复苏的势头在加强，透出经济持续回升向好的浓浓暖意。

进入2024年，消费市场的澎湃活力成为中国经济的新气象：“尔滨”火了，冰雪经济从元旦一路旺到春节，成为文旅融合的一大亮点；“国潮”热了，老牌国货产品迭代焕发新活力，新兴品牌加强创新质量优良；新型消费走俏，春节期间部分大型连锁超市绿色有机食品销售额增长近20%，部分电商平台骑行装备、滑雪装备销售额增长五成以上。最近，甘肃天水麻辣烫又“火爆出圈”，旅游订单同比大幅增长。目前，天水市精心打造的首条麻辣烫一条街已火爆开街，全力满足更多外地游客需求。

层出不穷的消费热点说明，当前我国蕴含的消费潜力与活力是巨大的，只要坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以多样化高品质供给不断满足消费新需求，就能充分激发有潜能的消费，把消费对经济增长的拉动作用充分释放出来。

中国首席经济学家论坛理事长连平认为，当前，随着经济稳步恢复，企业经营状况和利润开始改善，就业市场较为平稳，居民收入状况逐步好转，服务消费持续恢复，餐饮消费加快增长，地产销售触底回升以及汽车销售改善叠加促消费政策的落实到位，消费需求将会得到进一步释放，消费有望继续保持较快增长。

物价一头连着经济发展，一头连着百姓民生，过高过低都不利于经济社会发展。既要防止“谷贱伤农”，也要防止“菜贵伤民”。在看到物价企稳回升态势的同时，也要努力采取措施，继续保持物价运行在合理区间。

近年来，我国采取得力措施减少疫情对经济的冲击，粮食生产连年丰收，制造业继续保持全球领先优势，从供给方面维护了物价总体稳定。与此同时，我国始终保持正常的货币政策尤其是利率政策区间，不搞“大水漫灌”，保证了人民币购买力坚挺，减少了货币贬值带来的通胀压力。

得益于各项政策措施的持续发力，我国物价能够保持长期稳定运行，为经济回升向好和高质量发展提供稳定的价格环境。

《政府工作报告》在今年发展主要预期目标中提出，居民消费价格涨幅3%左右。相关部门表示，这一预期目标与2023年预期目标保持一致，符合物价企稳回升的总体趋势，并为加大宏观政策调控力度和深化价格改革留有一定余地。“从未来走势看，随着商品和服务需求持续恢复，叠加消费品以旧换新等政策带动，同时考虑到翘尾下拉影响减弱，预计居民消费价格将呈温和上涨态势。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经