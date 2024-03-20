《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封第四辑发行
2024年03月20日18:15 | 来源：新华网
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新华社北京3月20日电（记者张泉）《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封第四辑20日正式发行。此系列纪念封旨在展现我国古代科学成就与科技文明，传播科学思想，弘扬科学精神。
第四辑共9枚纪念封，题材分别为：制图六体、布达拉宫、阴阳合历、方剂学、茶树栽培、线性方程组及解法、瓷器、罗盘（指南针）、郑和航海。
据悉，《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封由中国邮政、中国科学院学部工作局、中国科协科学技术传播中心共同推出。该系列纪念封基于中国科学院自然科学史研究所遴选的88项“中国古代重要科技发明创造”设计，计划发行88枚，分10辑完成发行。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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