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推出10项创新服务 我国海事部门支持长三角一体化高质量发展

人民网记者 乔雪峰
2024年03月20日19:48 | 来源：人民网
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长三角水路运输货物量占全国总量的50%，是畅通国内国际双循环的主动脉、引领经济高质量发展的主力军。

长三角地区也是我国发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，企业群众对政务服务的高效供给，要求更高、需求更强。

记者了解到，近年来，长三角三省一市交通运输部门持续推进长三角世界级港口群建设，服务长三角一体化发展成效明显。

2023年，长三角地区港口共完成货物吞吐量70.4亿吨、集装箱吞吐量1.1亿TEU，分别占全国的41.5%和38.5%，集装箱铁水联运量307万TEU,占全国的30%。我国港口综合效率始终位居全球港口前列，上海港集装箱吞吐量、宁波舟山港货物吞吐量均连续多年保持世界第一。

3月20日，交通运输部新闻发言人孙文剑在“创新海事服务 支持长三角一体化高质量发展”海事专场新闻发布会上表示，我国海事系统力争以高水平安全保障高质量发展，促进长三角区域水上物流供应链提质、降本、增效，助力书写中国式现代化的长三角新篇章。

交通运输部海事局新闻发言人、副局长鄂海亮在发布会上表示，主动融入长三角一体化发展是交通海事新形势下必须答好的“时代问卷”。

鄂海亮表示，交通运输部海事局锚定长三角一体化发展国家战略，主动融入交通运输发展大格局，聚焦服务船员、船舶、港航企业，坚持一体化引领海事发展新格局、拓展海事融合新局面、提升海事保障水上交通安全新理念、创新海事服务新体系，推出10项利企便民的海事创新服务，推动交通物流降本提质增效，在更大范围、更宽领域、更深层次支持长三角更高质量一体化发展。

据鄂海亮介绍，本次创新服务注重改革引领和数字赋能，主要有3个方面：一是推进长三角区域水上交通运输更加便捷、畅通。实施“一次性船位报告”实现船舶“一次报告、全域通行”；实施“一体化锚泊管理”，实现长三角区域内锚泊申请统一入口，统筹锚泊资源使用；实施重点船舶“直进直靠、直离直出”一体化交通组织，实现“一次申请、一程进出”。实施船舶检验通检互认，缩短船舶待检时间，降低船舶营运成本。

二是推进长三角区域水上交通运输更加安全、绿色。实施一体化船舶安全等级标识，推行“绿码”船舶“无事不扰”；设立船舶能效管理中心，实施船舶能效管理“一站式”服务；提供江海融合“一张图”服务，实现江海图无缝衔接。

三是推进长三角区域海事政务服务更加便民高效。实施海事政务服务事项“掌上办”“跨域办”“无感办”，推进企业群众办事成本最小化；统一长三角海事政务服务客服，打造7*24小时全天候不间断“接诉即办”的总客服。推行航运公司符合证明“极简办”，提升航运公司符合证明的发证效率。

鄂海亮进一步表示，下一步将最大力度发挥长三角海事服务举措的示范效应和叠加效应，先行探路、示范引领、辐射带动，为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋贡献海事力量。

此外，记者从发布会上获悉，智慧海事监管系统和海事通APP也于20日正式上线启用。海事通APP将面向海事管理机构服务对象，首批上线“政务服务、港航服务、信息查询、安全服务、绿色服务、船员服务、航行服务”等7类服务内容。

(责编：王震、吕骞)
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