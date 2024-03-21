本报记者 林丽鹂

图①：上海市青浦区非遗传承人杨勤峰为练塘糕团脱模。

新华社记者 刘 颖摄

图②：福建省南平市建阳区的传统茶点。

汤文娟摄（影像中国）

图③：安徽省淮北市一位面点师傅在制作非遗淮北花馍。

万善朝摄（影像中国）

图④：北京市东城区全聚德王府井店，厨师夏志鹏在展示做成牡丹造型的烤鸭。

新华社记者 任 超摄

核心阅读

2023年，我国餐饮收入突破5.2万亿元，创历史新高。随着“国潮”逐渐兴起，“国潮”餐饮应运而生。“国潮”元素融进菜品、传统文化融入餐饮体验、中式糕点成为新宠……“国潮”餐饮成为消费热点，带给消费者更多“舌尖上”的新体验。

毛绒感都被炸出来的“龙狮酥”悄然走红，咖啡连锁企业开出了“唐诗主题店”，西式快餐与故宫联名推出了限量版“故宫桶”……当前，餐饮业刮起“国潮”风，带来更多“舌尖上”的新体验。

“国潮”餐饮带来新体验

一朝步入画卷，一宴梦回千年。

走进北京市东城区前门大街的宫宴餐厅，仿佛走进历史题材的电视剧，服务人员穿着古装，行着古代礼仪，宫灯闪烁、帷幕轻摆，把宫廷宴席的氛围感拉满。

“从内容到形式我们都希望传承与传播中华传统饮食文化，将传统文化融入宴筵食礼，让宾客沉浸式感受古人的生活。”宫宴创始人行秀斌介绍。

随着经济发展和文化自信提升，近年来，“国潮”逐渐兴起，“国潮”餐饮应运而生。全国多地出现了不少以“国潮”为主题的餐厅，风格多样，主打中国文化元素。越来越多的“国潮”餐厅涌现，为消费者提供了更为丰富的餐饮体验。

“国潮”元素在餐饮业其实由来已久，很多中华老字号美食都可以算作“国潮”餐饮。日前，中华老字号企业北京饭店邀请非遗匠人在大堂展示中华民俗技艺，传承非遗文化。饭店设置了糖人、糖画、剪纸、中国结、面人、草编等传统民俗技艺摊位，非遗匠人现场献艺，通过展示、互动、现场传授民俗技艺，让宾客们近距离感受中华传统文化，体验非遗技艺的魅力。

“我们希望每位顾客能够从一个小小的糖人、面塑、中国结上，体会到中华文化的独特魅力，希望能将非遗文化用年轻人、大众喜闻乐见的‘国潮’风展示出来。”北京饭店相关负责人说。

很多餐厅将“国潮”元素融入菜品。提督品牌总经理许昌霖介绍：“我们店盛放烤鸭的器皿是如意形状，象征顺心如意。烤鸭五味三吃，在一吃上桌时，使用如意样式的餐具装盛；二吃和三吃上桌，如意首尾位置发生变化，寓意从始至终，正反皆如意。”

2023年，我国餐饮收入突破5.2万亿元，创历史新高。中国饭店协会会长陈新华说：“2024年是商务部确定的‘消费促进年’，餐饮业要积极打造餐饮消费热点，大力挖掘数字消费、绿色消费、健康消费、国货‘潮品’等新的消费增长点，让餐饮消费成为扩大内需的重要力量。”

“国潮”点心成为文化载体

走进北京市东城区东四北大街的北京稻香村零号店，柜台里摆满琳琅满目的中式糕点。店长李艳柳介绍：“我们最近增添了新品，比如传统民乐造型的‘琵琶糕’、复古柔美的‘盘纽酥’、匠心传承的‘剪纸方酥’，仿古摆件造型的‘翡翠白菜’，造型均借鉴了中国传统文化元素。”

记者注意到一款“珐琅糕”，看上去像一个葫芦花瓶。“这款糕点是北京稻香村与北京市珐琅厂联名推出的特色产品，其原型是来自北京市珐琅厂的‘洪福齐天’花瓶，葫芦造型加上蝙蝠元素寓意着福禄吉祥，更展现出了传统手工艺的独特美感。透过小小的糕点，仿佛可以看到匠人们錾刻、掐丝、点蓝等过程。”李艳柳介绍。

北京稻香村零号店项目负责人曹思源说，稻香村一直注重在产品设计中融入中国传统文化元素，近年来“国潮”文化流行，产品得到了更多消费者的关注和喜爱。

随着直播电商、跨境电商的迅速发展，中式糕点产品创新加速，酥饼产品、馅饼产品、糕点产品等创新不断，面向国内市场纵深发展，尤其是向年轻人的覆盖。海外市场加速也非常明显。

调查显示，58.4%的消费者在购买产品时更注重产品的口味和味道，超四成消费者关注的是产品质量和价格，其次是大众喜爱度、品牌知名度，均有超三成的消费者关注。

中式糕点以其药食同源的原材料和低糖、低脂的特点，正逐渐成为市场新宠。随着相关部门加强传统文化宣传和鼓励老字号走向国际市场，中式糕点的发展迎来新机遇，行业日渐向健康化、渠道多元化发展。

天眼查数据显示，截至目前，与中式糕点相关的企业有2.5万余家。行业专家建议，中式糕点正成为传播中国文化的载体，除传统的实体店销售外，品牌可积极开拓海外线上销售渠道，通过电商平台、社交媒体等途径扩大销售范围。

“国潮”零食好看又好吃

伊利金典与四川广汉三星堆博物馆联名推出的复古摇滚盒、三只松鼠与甘肃省博物馆联名的猪肉脯……在休闲零食领域，“国潮”产品同样吸引消费者。

当前，休闲零食的主要消费群体是年轻消费者。对年轻人来说，单纯“物美价廉”已经不能满足消费需求，彰显个性、有文化韵味的“国潮”产品更能得到年轻消费者的青睐。

在包装上，一些休闲零食通过“国潮”元素抓住消费者“第一眼”。中国传统的戏曲如皮影戏、京剧等，国画如千里江山图、清明上河图等，或是文物重器、古代建筑等中国传统文化元素，都成为包装制作的蓝本。

在制作上，一些休闲零食回归古法，既考虑口味又注重养生。比如，在一款山楂丸零食的制作过程中，选用山楂、红枣、山药等多种天然食材，纯手工蜜制，入口松软，口感酸甜，还有益于开胃消食。

随着生活水平的提高、消费场景日益丰富、创新产品不断涌现等因素共同驱动，我国休闲零食消费仍有较大增长空间。

专家认为，休闲零食市场竞争日趋激烈，创新型产品将层出不穷，应顺应国内消费者个性化、多元化的需求，开发更有特色、更健康的休闲零食。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年03月21日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经