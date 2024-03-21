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中央一揽子特殊支持政策在雄安新区落地生效

2024年03月21日08:57 | 来源：光明日报
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原标题：中央一揽子特殊支持政策在雄安新区落地生效

本报雄安3月20日电（记者陈元秋、耿建扩）20日，记者从河北雄安新区管委会召开的新闻发布会上获悉，中央一揽子特殊支持政策出台以后，在雄安新区迅速落地生效，各项任务均取得重要阶段性成果。

疏解人员保障进一步加强。建立京籍疏解人员子女在雄安新区就学及回京就学保障机制，服务京籍疏解人员子女在雄安新区入学。完善养老、医疗、住房制度体系，实现疏解人员基本养老保险待遇、医保待遇、住房公积金待遇不低于北京同期水平。疏解单位职工住房公积金缴存、提取、贷款实现“京雄同城化”，缴存基数上限执行北京标准；疏解人员在新区租购住房，住房公积金提取政策不低于北京标准，也可按照北京政策向北京住房公积金管理中心申请贷款。

科技创新资源加快集聚。雄安新区构建制定出台《河北雄安新区支持企业创新发展若干措施》等12个科技创新支持政策。持续完善自贸试验区外资跨境流动政策体系，鼓励外资企业建立研发中心，组织国内企业参与对外技术合作研发。设立100亿雄安产业投资引导基金、10亿雄安央企疏解基金等，推动成立5亿种子基金、10亿天使基金、10亿重大科技成果转化基金，为各类企业成果转化提供资金支持。

创新载体平台加快建设。雄安新区建立科创中心、中试基地、中关村科技园、软创街区等10余个创新平台载体。2023年实现高新技术企业入库323家、较上年增长47%，国家级科技型中小企业入库404家、较上年增长206%。

京雄政务服务加速同城化。目前已发布两批次107项京雄政务服务同城化事项清单，涉及教师、医护人员、注册建筑师等资质资格互认、社保及公积金转移接续等相关业务，实现了“北京的事雄安能办、雄安的事北京能办”。

创投企业所得税试点有序推进。2023年9月25日，财政部、税务总局、国家发展改革委、中国证监会联合印发《关于雄安新区公司型创业投资企业有关企业所得税试点政策的通知》（财税〔2023〕40号）。雄安新区成为继北京、上海之后全国第三个试点城市。

人才政策体系更加完备。出台“雄才十六条”，对高端人才实行“特岗特薪”，为创新人才提供了资金支持、工作便利、生活服务等各方面保障，为创新平台、创新应用场景落地新区持续赋能。2023年以来，雄安新区新增创新创业人才3万余人，发放雄才卡10481张，100多位两院院士、2000名高层次人才、2万余名大学生到新区交流访问。

雄安新区党工委委员、管委会副主任丁晓龙介绍，下一步将推动中央一揽子特殊支持政策成效进一步扩大，不断完善疏解配套政策体系，加快首批疏解项目建设，全力做好第二批疏解项目承接保障，持续引进符合雄安新区发展定位的市场化疏解项目，加快聚集“功能”要素；汇聚优质创新资源，加快发展新质生产力，建设雄安新区高新技术产业开发区，推动更多国家级创新平台落地，探索开展新型研发机构事业单位设立工作，加快集聚“创新”要素；用足用好“雄才十六条”，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，推动创新链、产业链、人才链、资金链、供应链、价值链“六链”融合发展，集聚“人才”要素，加快将雄安新区建设成为新时代创新高地和创业热土。

(责编：罗知之、李楠桦)
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