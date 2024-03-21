人民网北京3月21日电 （记者杨曦）3月20日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布数据显示，2023年，全国海洋生产总值99097亿元，比上年增长6.0%，增速比国内生产总值高0.8个百分点；占国内生产总值比重为7.9%，比上年增加0.1个百分点。

从三次产业看，海洋第一产业增加值4622亿元，第二产业增加值35506亿元，第三产业增加值58968亿元，分别占海洋生产总值的4.7%、35.8%和59.5%。

从内部结构看，海洋产业增加值为40711亿元，同比增长7.9%；海洋科研教育6345亿元，同比增长2.1%；海洋公共管理服务16606亿元，同比增长3.3%；海洋上游相关产业14101亿元，同比增长6.1%；海洋下游相关产业21334亿元，同比增长5.8%。

图片来源：自然资源部

(责编：杨曦、吕骞)

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