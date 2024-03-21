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交行北京市分行：提升外籍来华人员支付服务便利性

2024年03月21日09:20 | 来源：北京日报客户端
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原标题：交行北京市分行多举措消除“支付壁垒” 提升外籍来华人员支付服务便利性

　　北京作为我国国际交往中心，是国际重要活动、重要赛事的聚集地。为外籍来华人员提供优质、高效、便捷的支付服务是金融机构践行金融工作政治性、人民性的重要体现，也是进一步优化营商环境、服务高水平对外开放的内在要求。

　　交行北京市分行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应人民银行相关工作要求，多举措打通支付服务堵点，不断提升外籍来华人员支付服务便利性。

　　着力优化境外银行卡受理环境

　　交行北京市分行聚焦重点场所、重点商户，加强机场、酒店、景区、百货餐饮等境外来华人员高频消费场景梳理，积极拓展外卡收单商户，实现外卡受理“食、住、行、游、购、娱、医”场景全覆盖。截至目前，该行已为全市近3000台终端开通了外卡受理功能，支持VISA、MASTERCARD、美国运通、大来及JCB五大外卡组织境外银行卡接触式、非接触式支付消费，外卡收单交易额持续保持交行系统领先。同时，在首次装机、商户巡检日常工作中加强商户外卡收单业务培训，确保外卡受理工作正常开展；采用先进加密技术和风险防控措施，保障支付安全与稳定；大力推广数字人民币钱包移动支付服务，进一步提升外籍来华人员在京支付服务体验。

　　持续完善现金支付便利化举措

　　多年来，交行北京市分行充分发挥国际化、综合化经营优势，在全辖110余家网点提供美元、欧元、英镑、日元、港币等多币种外币现钞兑换服务，持续加大人民币零钞供应，全部在行式、离行式ATM自助设备均支持外卡取现，以7*24小时不间断服务有效满足境外来华人员现金备付需求。依托现金服务网格化管理，聚焦批发零售、餐饮住宿等重点领域，深入开展整治拒收人民币现金专项行动，进一步改善现金使用环境。同时，在18家涉外服务酒店开展外币代兑点业务，覆盖中央商务区、亚奥商圈、城市副中心、自贸试验区、使馆区、金融街、旅游度假区等重点区域，外籍来华人员无需到银行网点，在酒店内即可完成外币现钞兑换服务，有效提升外币兑换和现金服务水平。

　　不断提升网点国际化服务水平

　　交行北京市分行持续优化软硬件服务设施，积极打造“有细节”“有温度”的“国际化”银行。一方面，在重点服务区域支行配备涉外窗口和外语专员、在特色语言集中地区配备小语种服务员工，强化网点、外币代兑点服务人员培训，不断提升涉外服务水平；持续优化外籍来华人员开户服务，支持外籍人员持外国护照、外国人永久居留身份证等证件开立账户；针对开户等常见业务，配备中英文版业务简介及业务单据；在分行微信公众号设置个人业务双语指南专栏，发布《交通银行对私常办业务提示》和《交通银行境外个人外汇业务办理指南》，积极推动外汇便利政策落地见效。另一方面，在营业网点各区域配备双语标识，现金类智能机具、95559终端机配备中英文操作指南，电话银行、自助设备、95559客服提供双语服务等，持续通过优化硬件设施，提高双语服务覆盖度，为境外来华人员提供亲切、高效、便捷的厅堂服务。

　　下一步，交行北京市分行将继续践行“金融为民”初心使命，紧盯银行卡受理、外币兑换、现金支付、移动支付和宣传推广等重点任务，进一步细化工作措施、优化工作流程、拿出更多务实举措，以优质的金融服务，全力提升老年人和外籍来华人员支付便利性，更好服务社会民生和高水平对外开放。

(责编：董童、李源)
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