原标题：开户预约渠道升级 助力优化营商环境 上海农商银行对公开户预约业务入驻电子营业执照小程序

为贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革和优化营商环境工作的相关要求，持续优化企业银行账户服务，助力营建良好的营商环境，3月12日，上海农商银行电子证照对公开户预约业务成功入驻上海市市场监督管理局电子营业执照小程序“上海专区”。

本功能上线后，依托电子营业执照小程序作为无纸化开户预约的入口，企业客户可点击“上海专区”中的银行开户服务，选择上海农商银行，实现在线提交开户申请、上传相关资料、预约开户时间等功能，极大简化了开户流程。通过全流程客户自助办理的方式，让客户免于频繁往来于网点，也无需再携带纸质营业执照，真正让数据多跑路，客户少跑腿。此外，对于电子证照技术的运用，也有效减少了柜员人工审核时间，避免了相关风险。

3月13日下午，上海宜谷生物科技有限公司的财务秦女士通过手机登录市场监管局电子证照小程序，完成了上海农商银行的预约开户申请。“在办公室里通过电子证照的认证后，上传、输入开户信息，就能预约开户，全程只用几分钟，非常方便。”秦女士介绍，线上操作完毕后不多久，就接到了上海农商银行的联系电话，工作人员向秦女士商洽后续开户等事宜。秦女士表示，通过电子证照小程序预约开户给小微企业提供了极大的便利，“营业执照等材料都线上提交了，办理开户时就不用携带纸质了。”她真切体会到了优化营商环境带来的便利体验。

上海农商银行作为首批在金融业务领域运用电子营业执照、电子印章功能的银行，早在2020年即在银企对账、对公预约开户及营业执照有效期变更三大场景实现了对于电子证照的支持，并于2022年首创了开户自助——通过电子证照查询账户信息的业务模式。上述业务场景充分运用了电子证照在客户身份识别上的优势，在倡导无纸化的同时防范账户冒用风险，更加优化客户体验。上海农商银行表示，未来将继续开拓创新，以数字化手段优化营商环境，助力实体经济发展。

(责编：董童、李源)

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