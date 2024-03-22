外汇局：2月外汇市场总计成交16.86万亿元人民币
2024年03月22日17:17 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，2024年2月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.86万亿元人民币（等值2.37万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交2.70万亿元人民币（等值0.38万亿美元），银行间市场成交14.16万亿元人民币（等值1.99万亿美元）；即期市场累计成交5.21万亿元人民币（等值0.73万亿美元），衍生品市场累计成交11.65万亿元人民币（等值1.64万亿美元）。
2024年1-2月，中国外汇市场累计成交41.53万亿元人民币（等值5.84万亿美元）。
(责编：罗知之、吕骞)
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