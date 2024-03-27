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我国首次完成全国683个城市城区范围确定

2024年03月27日13:18 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （黄盛）据自然资源部27日消息，目前，我国首次完成了全国683个城市城区范围确定。

“长期以来，由于缺乏空间标准和相应监测手段，我国城市建成区面积主要依靠地方填报，各地对于‘城区’统计口径理解不同，且没有对应到全国‘一张图’的空间范围，一定程度影响统计数据的准确性、可靠性和可比性等，给科学决策带来一定障碍。” 自然资源部国土空间规划局二级巡视员王伟表示，建立我国的城区空间范围确定标准、完善城市化标准统计区制度，十分迫切和必要。

为此，自2019年7月起，自然资源部联合同济大学、北京大学、武汉大学、哈尔滨工业大学等，发挥对地观测技术优势和“两统一”职能优势，开展相关标准研究。自2020年4月起，选取107个城市，先后开展4轮标准试划论证，不断验证调校技术路线。2021年6月，形成并发布《城区范围确定规程》，确定了从空间范围上界定城市建成区的技术规范，填补了我国城市化标准统计区制度的空白。

自然资源部国土空间规划局二级巡视员王伟（左二）介绍我国首次完成全国683个城市城区范围确定情况。 人民网 黄盛摄    

自然资源部国土空间规划局二级巡视员王伟（左二）介绍我国首次完成全国683个城市城区范围确定情况。 人民网 黄盛摄

据王伟介绍，在确立制度和技术规范基础上，2023年，自然资源部依据《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》（以下简称《纲要》），应用全国国土调查成果，组织全国683个设市城市全面开展了城区范围确定工作，形成我国第一版全国城市的城区范围矢量数据集，首次实现城市城区范围的空间化、定量化和精准化，为《纲要》和城市国土空间规划实施监测、体检评估等工作提供了基础支撑。主要包含两个方面的成果：

一是城区范围，即城市化标准统计区范围，作为一定时期城乡划分和城市化地区边界，解决城市化空间结构分析“分母”的标准化问题，更新周期与全国国土调查、人口普查等保持一致，其间保持相对稳定。基于第三次国土调查数据，全国683个设市城市城区范围（城市化标准统计区）总面积为11.02万平方千米。

二是城区实体地域，即标准统计区范围内的实际建设区域，作为国土空间规划实施情况的年度监测数据，解决城市化空间结构分析“分子”的标准化问题。每年利用全国国土变更调查成果，对城市实际建设区域变化情况持续监测，保持“一年一更新”。基于2021年度国土变更调查数据，全国683个设市城市城区实体地域范围（实际建设区域）总面积为7.80万平方千米。

“在此基础上，可对我国城市化国土空间问题进行多维度分析。”王伟举例分析，目前基于人口大数据的城区常住人口统计分析，城区范围确定成果已应用到国土空间规划编制和实施监测、城市空间监测和体检评估、城市地价动态监测、沿海城市地面沉降监测等国土空间监测分析工作中，进一步夯实了在“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”履行“两统一”职能的数据基础，促进了国土空间治理数字化转型。

另据了解，城区是指城市实际开发建设、市政公用设施和公共服务设施功能覆盖的空间地域范围，是观察城市化发展演化趋势、研究城市化的基本空间单元。实现城市城区空间范围确定的标准化，是科学实施城市统计监测、促进国家治理体系和治理能力现代化的重要基础性工作。  

 

 

(责编：杨曦、高雷)
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