人民网记者 许维娜

“层层迷雾下，亚洲各国经济波动性加大，但也展现出巨大韧性。”“亚洲是世界经济增长的中流砥柱，中国将继续成为全球经济增长的主要贡献者，超大市场规模将给世界带来巨大红利。”……

在26日举行的博鳌亚洲论坛2024年年会首场新闻发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）发布。《报告》预计2024年亚洲经济增速将达到4.5%左右，仍将是对全球经济增长贡献最大的地区。

“2024年亚洲经济预计将迎来小幅增长，其增长率有望达到4.5%，相较于2023年的4.3%有所上升。”中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕解读称，根据2023年的数据，亚洲的GDP（按PPP计算）占全球份额的48.5%，几乎占据全球经济总量的一半。而今年的预测略有上升，这一比例达到了49%。

《报告》认为，2024年仍将是全球经济动荡和分化的一年，但亚洲经济增长和地区经济一体化的动能仍然强劲。《报告》还提到，2024年，中国经济增长仍能保持较高水平，实际GDP增长率将达5%，足以对东亚乃至亚洲经济增长形成显著支撑效应。

这一论断是在对中国经济增长影响因素进行深入分析后得出的重要结论。《报告》指出，一方面，房地产过度投资等制约中国经济增长的因素将随政策调整在2024年发生变化；另一方面，宽松的财政和货币政策也将使支持中国经济增长的因素在2024年得到延续。

在进出口贸易方面，《报告》强调，亚洲区域一体化进程持续推进。从2022年数据看，全球对亚洲货物贸易的依存度保持稳定，达到38.8%；亚洲经济体对亚洲货物贸易的依存度保持在57.4%的高水平。其中，中国和东盟的货物贸易中心地位保持稳定，中国的货物贸易出口竞争力优势明显，对其他亚太经济体的出口贸易持续增长，在一定程度上这也是中国企业主动应对区域价值链向东南亚和印度转移的结果。

《报告》认为，中国作为亚洲的主要投资引擎以及近5年保持的对亚洲市场超过70%的高依赖度，必将带动亚洲直接投资一体化程度的回升。

另一份旗舰报告《可持续发展的亚洲与世界2024年度报告》（以下简称《年度报告》），聚焦“迈向零碳电力时代 推动亚洲绿色发展”主题，建议亚洲各国应通过产业对话交流、产业技术合作、碳市场联通等方式，建设多维度、全方位的亚洲合作机制，携手迈向零碳电力时代。

《年度报告》提到，中国在可再生能源领域具有技术、成本优势和长期稳定的政策环境，在推进全球能源革命尤其是降低全球风电、太阳能发电成本方面发挥了重要作用。

在技术方面，《年度报告》指出，亚洲拥有世界清洁生产技术60%的制造能力，可为全球降低碳排放所需要的绿色产品提供有力保障。其中，中国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件约占全球市场的70%，2022年中国出口的风电、光伏产品合计减排约28.3亿吨，约占全球同期可再生能源（RE）折算碳减排量的41%。

在成本方面，《年度报告》认为，中国作为全球可再生能源领域的领导者，通过精准的政策调控和技术创新，大幅降低了可再生能源发电成本。截至2023年底，中国可再生能源发电装机突破14.5亿千瓦，风电光伏发电装机突破10亿千瓦，亚洲多国正在复制中国的经验。

在政策支持上，《年度报告》显示，近年来，亚洲在绿色能源项目上的投资显著增加。而中国作为世界上最大的可再生能源投资者，仅在2020年就投入了超过836亿美元，成为全球该领域投资的重要部分。

在博鳌亚洲论坛现场，记者采访到了部分参会嘉宾。与会嘉宾表示，随着技术进步和国际合作不断迈上新台阶，亚洲的经济前景充满希望。两份博鳌亚洲论坛旗舰报告探讨了亚洲经济一体化和可持续发展的未来路径，传递出了论坛坚定不移地推动亚洲经济一体化和可持续发展的强烈信号。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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