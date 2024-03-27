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凌汛期历时135天 黄河封冻河段全线开通

2024年03月27日12:31 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电（欧阳易佳）据水利部消息，3月27日，黄河内蒙古河段全线开河，凌汛期历时135天，标志着黄河2023—2024年度防凌工作顺利结束。本年度黄河凌情总体平稳，未发生凌汛灾害。

水利部发布的凌情通报显示，2023年11月14日黄河上游出现首凌、12月15日首封后，中下游陆续封河，至12月31日全河达到最大封河长度832.4千米。1月初，受气温回升影响，封冻河段开始解冻开河，至3月27日全线开河，凌汛期历时135天，全线开河日期较常年偏晚2天。

“本年度黄河凌汛期，黄河流域气温变幅大、冷暖转换剧烈。首凌至首封间隔时间长，封河发展快，封河长度短，槽蓄水增量少。”水利部黄河水利委员会水旱灾害防御局副局长张乐天介绍，“黄河中游多段封河，封冻长度较长。黄河下游出现四次流凌过程、一次封河过程。”

据悉，水利部科学调度骨干工程，精细调度刘家峡、海勃湾、万家寨、小浪底等水库，为平稳封开河创造有利条件。及时启用河套灌区及乌梁素海、乌兰布和等应急分洪区分凌3.97亿立方米，减轻内蒙古河段防凌压力，同时兼顾凌水资源化利用。督促地方及时拆除跨河浮桥等行凌障碍，强化重点工程、险工险段巡查防守，确保人员和工程安全。

(责编：杨曦、高雷)
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