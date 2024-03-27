博鳌亚洲论坛2024年年会“投资亚洲未来”分论坛。人民网记者 乔雪峰摄

人民网博鳌3月27日电 （记者乔雪峰）“希望通过实实在在的行动，让经营主体有更多的获得感、安全感。”3月26日，国家外汇管理局副局长徐志斌在博鳌亚洲论坛2024年年会“投资亚洲未来”分论坛上表示，外汇局除了强监管、管风险之外，也特别注重促发展，为经营主体提供服务。

徐志斌表示，近年来，外汇局推出了 50 多项改革，通过互联互通进一步加大了资本市场的开放。而在更重要的经营主体方面，外汇局为中小微企业、实体企业赋能，在包括便利化的跨境贸易和投融资方面做了大量的工作。比如在解决融资难的问题上，其通过跨境融资为专精特新企业做制度设计，帮助中小微企业充分利用跨境金融服务科技平台，在过去一年为中小微企业提供了超过 3200 亿美元的服务。又如在汇率风险管理方面，外汇局同其他部门和银行一起，对汇率风险理念还不熟悉的企业培训，去年有超过 3.5 万家中小微企业首次主动运用汇率避险工具管理自己的汇率风险。

“我有一个理念，同时也是一个经验：一家小而美的企业在成长道路上需要不同类型的资本、金融机构、中介机构等各方去赋能，给它扶持。”徐志斌进一步解释称，“我们曾经定位股东是‘作为支持’，比如做专精特新企业成长路上所需要的小拐杖。满足一家公司所有的融资需求是不可能的，但是力争成为其可信任的金融机构。”

(责编：杨曦、高雷)

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