人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

博鳌“好声音”

徐志斌：注重促发展 让经营主体有更多获得感、安全感

2024年03月27日10:39 | 来源：人民网
小字号

博鳌亚洲论坛2024年年会“投资亚洲未来”分论坛。人民网记者 乔雪峰摄

博鳌亚洲论坛2024年年会“投资亚洲未来”分论坛。人民网记者 乔雪峰摄

人民网博鳌3月27日电 （记者乔雪峰）“希望通过实实在在的行动，让经营主体有更多的获得感、安全感。”3月26日，国家外汇管理局副局长徐志斌在博鳌亚洲论坛2024年年会“投资亚洲未来”分论坛上表示，外汇局除了强监管、管风险之外，也特别注重促发展，为经营主体提供服务。

徐志斌表示，近年来，外汇局推出了 50 多项改革，通过互联互通进一步加大了资本市场的开放。而在更重要的经营主体方面，外汇局为中小微企业、实体企业赋能，在包括便利化的跨境贸易和投融资方面做了大量的工作。比如在解决融资难的问题上，其通过跨境融资为专精特新企业做制度设计，帮助中小微企业充分利用跨境金融服务科技平台，在过去一年为中小微企业提供了超过 3200 亿美元的服务。又如在汇率风险管理方面，外汇局同其他部门和银行一起，对汇率风险理念还不熟悉的企业培训，去年有超过 3.5 万家中小微企业首次主动运用汇率避险工具管理自己的汇率风险。 

“我有一个理念，同时也是一个经验：一家小而美的企业在成长道路上需要不同类型的资本、金融机构、中介机构等各方去赋能，给它扶持。”徐志斌进一步解释称，“我们曾经定位股东是‘作为支持’，比如做专精特新企业成长路上所需要的小拐杖。满足一家公司所有的融资需求是不可能的，但是力争成为其可信任的金融机构。”

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
徐志斌：注重促发展 让经营主体有更多获得感、安全感
　　博鳌亚洲论坛2024年年会“投资亚洲未来”分论坛。人民网记者 乔雪峰摄 人民网博鳌3月27日电 （记者乔雪峰）“希望通过实实在在的行动，让经营主体有更多的获得感、安全感。…
“买卖全球”更畅通 跨境电商激活外贸新动能
　　人民网北京3月27日电 （记者栗翘楚）近日，沈阳综合保税区进口货仓内灯火通明，跨境电商企业工作人员有序地扫码、过机、打包，海关关员也忙碌地审核单证、卡口验放……一辆辆满载跨境电商进口商品的货车驶离园区，运往全国各地消费者手中。 “今年以来，网购进口保税模式下订单量激增，我们加班加点，让消费者第一时间收到心仪商品。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部