人民网北京3月27日电 （记者栗翘楚）近日，沈阳综合保税区进口货仓内灯火通明，跨境电商企业工作人员有序地扫码、过机、打包，海关关员也忙碌地审核单证、卡口验放……一辆辆满载跨境电商进口商品的货车驶离园区，运往全国各地消费者手中。

“今年以来，网购进口保税模式下订单量激增，我们加班加点，让消费者第一时间收到心仪商品。”辽宁跨境供应链管理有限公司相关负责人介绍，网购进口保税模式指跨境电商企业先通过集中海外采购，统一由海外发至综合保税区跨境电商仓储中心，等消费者下单后，海关对商品进行清关，直接从仓储中心发货给消费者。

这种“境内买、境内卖”的模式，大大缩短物流时间，降低物流成本，让“买全球”更便捷，沈阳本地消费者能享受商品“次日达”。跨境电商销售平台数据显示，今年前两个月，沈阳综合保税区网购进口保税模式完成27.7万票订单销售，同比增长24.9%，创历史新高。

2023年，我国跨境电商出口发展迅猛，总额超过1.8万亿元，增长19.6%。今年政府工作报告提出，要促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局，支持加工贸易提档升级，拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点。

作为“21世纪海上丝绸之路”核心区，福建省对共建“一带一路”共建国家跨境电商出口发展迅速。海关跨境电商管理平台数据显示，2013年以来（截至今年2月底），福建省对“一带一路”共建国家跨境电商出口2040亿元，其中今年前两个月出口226.7亿元，创同期历史新高，同比增长2倍。

福建某电力公司负责人介绍：“跨境电商业务模式实现了‘买全球、卖全球、服务全球’，更能适应海外客户新的消费需求，更加符合国际贸易短期化、小单化等发展趋势。”

作为跨境电商重要的境外节点，海外仓为中国商家“出海”提供了便利。通过“海外仓”模式，境内跨境电商企业可以将货物出口至海外自己的仓库，先行存储，待有订单后再及时进行分拨发运，成为缓解国际物流不畅的关键途径之一，提升了企业的竞争力。

深圳海关细化海外仓备案业务操作指引，自主开发企业海外仓在线办理模块，实现了企业一点对接、一次登记，专人专岗负责备案流程衔接，“一企一策”精心辅导企业完成备案登记，帮助企业减少时间、人力成本，推进海外仓备案业务规范、高效办理。截至目前，深圳企业在全球建设运营的海外仓数量超350个，建设面积超过380万平方米。

北京师范大学经济与工商管理学院教授魏浩接受人民网记者采访时表示，跨境电商是企业有效拓展国际市场的新模式，“跨境电商+产业带”是促进经济发展的新发展模式。国家政府高度重视跨境电商发展，随着跨境电商综合试验区的创新发展，海外仓建设的推进和布局的优化，国际物流体系建设的加强，企业数字化转型的不断推进，跨境电商预期在2024年将继续保持较高速度的增长，跨境电商对中国外贸稳定发展的作用将日益凸显。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经