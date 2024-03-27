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商务部：前两个月社会消费品零售总额81307亿元 同比增长5.5%

2024年03月27日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部消费促进司负责人谈2024年1—2月我国消费市场情况时表示，2024年以来，各级商务主管部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“消费促进年”总体安排，组织开展全国消费促进月、网上年货节、老字号嘉年华等系列促消费活动，落实落细各项促消费政策措施，推动消费持续扩大。1—2月，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。

一是商品消费稳步增长。1—2月，商品零售额同比增长4.6%。升级类商品受到青睐，限额以上单位通讯器材、金银珠宝零售额同比分别增长16.2%和5.0%。汽车销售较快增长，限额以上单位汽车零售额同比增长8.7%。新能源汽车销售120.7万辆，同比增长29.4%，占新车销量30.1%。家居消费不同幅度回升，限额以上单位家电、家具、建材零售额同比分别增长5.7%、4.6%和2.1%。

二是服务消费持续扩大。在元旦、春节假日效应等带动下，餐饮、旅游、文体等服务消费快速增长。1—2月，服务零售额同比增长12.3%，增速比商品零售额高7.7个百分点。餐饮收入9481亿元，增长12.5%。春节档电影票房80.16亿元，创历年春节档票房新高。春节假期国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%。

三是新型消费不断壮大。数字消费蓬勃发展，网络零售较快增长，1—2月全国网上零售额21535亿元，同比增长15.3%，其中实物商品网上零售额18206亿元，增长14.4%，占社会消费品零售总额比重达22.4%。健康消费潜力释放，限额以上单位体育娱乐用品零售额同比增长11.3%。冰雪消费广受欢迎，春节期间，部分重点监测电商平台滑雪装备销售额同比增长五成以上。

四是城乡消费同步增长。1—2月，城镇消费品零售额70437亿元，同比增长5.5%；乡村消费品零售额10870亿元，增长5.8%。春节期间，商务部重点监测电商平台农村网络零售额同比增长16.1%。

(责编：孙红丽、高雷)
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