王绍绍

博鳌亚洲论坛2024年年会如约而至，一年一度的“博鳌时间”再次开启。

论坛发布的《亚洲经济前景及一体化进程报告》（下称《报告》）显示，伴随以大模型为代表的新技术加速迭代，人工智能产业呈现出创新技术群体突破、行业应用融合发展等新特点，不仅显著提高了生产效率，而且在持续改善人类福祉方面潜力巨大。

博鳌亚洲论坛2024年年会分论坛现场。人民网 王绍绍摄

凝聚博鳌共识，贡献博鳌智慧，提出博鳌方案。在本届博鳌亚洲论坛年会上，与会嘉宾一致认为，人工智能的发展正日益渗透到人们生活的方方面面，有效提升了各行各业的生产效率，深度赋能产业升级，为亚洲乃至世界各国经济合作共赢提供了新的机遇。

科技创新助力技术突破

人工智能产业蓬勃发展

今年的《政府工作报告》提出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

近年来，技术创新驱动人工智能产业蓬勃发展，以原创算法、开源系统等为代表的关键技术助力人工智能发展迭代。数据显示，2023年我国人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%，相关企业数量达4482家，人工智能产业链已覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。

“人工智能正在以前所未有的速度发展，并且和各个行业深度融合。未来，人工智能可以帮助人类开发更多领域，助力人们研究新材料和新环境。”首尔大学电子与计算机工程系教授、《IEEE模式分析与机器智能汇刊》主编Kyoung Mu Lee在本届博鳌亚洲论坛年会上表示，人工智能可以帮助人类利用有限的资源挖掘更大的潜力，数据、算力、芯片、能源等方面的创新正在加速着人工智能领域的发展。

在博鳌亚洲论坛咨委、芬兰前总理阿霍看来，人工智能的出现让人们有信心很好地解决一系列社会性问题，创新性技术的应用和实施将惠及千家万户。

“人工智能的发展使得人类对空间的探索更加强有力和深入。人类能在现代科技的帮助下改善固有的环境条件，打造出更适合居住的生存空间。”澳门科技大学协理副校长、澳门空间技术与应用研究院院长张可可说。

多位与会嘉宾在接受人民网采访时表示，开展科技创新、夯实技术底座是人工智能发展的基础和前提，要推动大模型算法、框架等基础性原创性技术突破，提升智能芯片算力水平。

“在以大模型为代表的创新浪潮带动下，预计人工智能技术、产业、应用等各环节将迎来快速迭代演进和探索突破的关键时期。”中国信息通信研究院院长余晓晖表示，中长期看，大模型将与制造、生物医药、能源、交通等诸多实体经济深度融合，并可能成为科学发现的新范式，不断提升创新效率、拓展应用领域、提高生产效率，有望成为各行业转型升级的基础赋能工具，带动更大范围创新。

“人工智能+”赋能千行百业

助力产业加速转型升级

无人驾驶、VR体验、智慧家居、智能制造……随着技术发展与成熟，人工智能正在与各行各业深度融合，影响着人们生产和生活的方方面面。

《报告》提到，人工智能不仅在制造业、服务业、农业、医疗等领域持续赋能，更在科学研究领域表现出突破传统科学研究能力瓶颈的巨大潜力。

业内专家介绍，“人工智能+”指的是人工智能作为一种基础性、驱动性的技术力量，与制造、医疗、教育、交通、农业等多个领域进行深度融合，创造出新的产品、服务和商业模式，从而推动传统行业的转型升级和社会经济结构的变革。

依托铁路大模型，高铁巡检机器人实现了多模态融合诊断技术的精准应用，极大提升了铁路检修的安全性和效率；矿山大模型推进了人工智能大规模“下井”；气象大模型通过AI推理的方式解决气象的预测难题，使用一张卡就可以预测出来7天的天气……

“开展‘人工智能+’行动，将推动人工智能有序赋能重点领域，加快重塑产业生态，培育经济发展新动能。”余晓晖表示，未来，人工智能将在推动产业升级、促进新质生产力加快形成等方面发挥更加重要的作用。

在本届博鳌亚洲论坛年会上，多位与会嘉宾认为，当前人工智能已经成为经济社会发展的驱动力量，应充分发挥我国超大规模市场应用场景丰富的独特优势，加快人工智能领域的科学技术创新，以人工智能高质量发展和高水平应用培育经济发展新动能。

构建统一规范标准

引导技术“智能向善”

随着人工智能不断取得突破，在科技赋能的同时，先进技术的“双刃剑”效应也逐步显现。例如，人工智能通过收集和分析海量数据，可能导致个人隐私泄露、数据泄露和网络攻击；可以通过生成虚假照片或视频等，助长网络诈骗等不法行为；还可能带来伦理问题、军事安全风险等。

针对人工智能失控或被恶意滥用所导致的风险，《报告》指出，要围绕人工智能发展可能遇到的法律法规问题建制度、立规矩，研究制定与人工智能相关的服务、标准、安全等规制，为人工智能技术的快速发展奠定法律基础。

在建构统一的规范标准、保障人工智能领域安全健康发展方面，相关政策法规不断完善。2023年8月15日，《生成式人工智能服务管理暂行办法》开始施行。作为我国首个针对生成式人工智能产业的法律文件，这一办法从技术发展与治理、服务规范、监督检查和法律责任等方面，规范生成式人工智能的发展。

2024年1月17日，工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿），提出了人工智能产业高质量发展的标准体系，以更好地促进人工智能产业的健康发展。

如何防范人工智能可能带来的风险，保障人工智能为人类福祉服务？与会嘉宾认为，想要利用好和管理好人工智能，需要用“非人工智能”的方式，充分发挥制度和规章的力量，预防人工智能无序发展。

就促进人工智能有序向善发展等问题，专家表示，生成式人工智能正加速发展，不断催生新行业、新赛道、新模式，是布局未来产业的重要抓手。面对生成式人工智能的复杂性，要将安全措施贯穿于全生命周期之中，助力构建良好的网络空间内容生态，为生成式人工智能服务行业的有序发展保驾护航。

(责编：杨曦、高雷)

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