博鳌亚洲论坛2024年年会“加速迈向零碳电力”分论坛现场。人民网记者 李栋摄

人民网博鳌3月27日电 （记者李栋）“亚洲迈向电力零碳要有明确的激励约束机制 。”博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2024年年会“加速迈向零碳电力”分论坛上表示。

能源转型是促进亚洲拥抱绿色产业革命，实现绿色发展的关键所在。周小川认为，亚洲人口众多，在全球制造业用电上占比巨大，碳排放量占比较大。因此，在迈向电力零碳的过程中，要有更加明确的激励机制，例如使用绿色电力的激励机制。同时，也要通过价格机制等来约束高碳能源，特别是煤电的电力供应。

在周小川看来，经济活动和资源配置都是受价格支配的，在电力供给侧，有很多价格需要理顺、优化。其中，最主要的就是如何更有效、更真实地反映二氧化碳排放的代价。

周小川表示，虽然风电和光电运行成本已经降低到一定程度，但是依然面临高成本问题，需要有更好的激励约束机制、有足够的投资才能实现顺利转轨。

当前，亚洲制造业规模在全球占比很大，发展任务艰巨，能源需求大，打造零碳电力系统的潜力也巨大。在周小川看来，电网的建设和优化对整个亚洲都会产生重要作用，因此，大国和小国之间需要有调度互补机制，特别是可再生能源的使用。

(责编：杨曦、高雷)

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