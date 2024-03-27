人民网北京3月27日电 （方经纶） 据中华全国妇女联合会官方微信消息，近日，全国妇联、中央网信办、司法部、农业农村部联合印发通知，对开展“巾帼普法乡村行”活动作出部署，要求聚焦广大农村妇女对法律资源和法律服务的迫切需求，深化面向农村的法治宣传教育，把法律知识和维权服务送到广大农村妇女身边，在全社会营造尊重妇女、关爱儿童的良好氛围，促进法治乡村建设，助力推进乡村全面振兴。

活动将在全国开展，重点覆盖西部10省区市160个国家乡村振兴重点帮扶县。重点面向农村妇女及其子女和家庭，围绕妇女权益保障、未成年人保护、树立家庭新风等开展普法宣传。

根据通知要求，各地各部门要结合实际，组织开展有特色、接地气的普法宣传活动；要抓住重要节点，发动妇联团体会员、普法讲师团、巾帼志愿者、乡村“法律明白人”、农村学法用法示范户等开展集中宣传；要发挥新媒体优势，采用农村妇女群众喜闻乐见的方式开展网络宣传；要把普法宣传融入维权服务，为农村妇女特别是偏远农牧区群众提供及时便捷、优质高效的法律服务。

(责编：方经纶、高雷)

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