人民网北京3月27日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行召开了2024年宣传思想文化和群团工作电视会议。

会议认为，2023年全系统宣传思想文化和群团工作牢牢把握正确方向导向，坚持稳中求进、守正创新，取得新的积极成效。党的创新理论武装持续深化，意识形态管理坚决有力，社会主义核心价值观广泛弘扬，动员和服务干部职工成效彰显，群团组织建设不断加强。

会议强调，要进一步找准宣传思想文化和群团工作在中心大局中的方位，清醒认识、准确把握新形势新任务，突出重点、抓住关键，以高度的责任感和使命感推进2024年各项工作落地见效。要不断强化党的创新理论武装，持续巩固拓展主题教育成果；大力培育和弘扬中国特色金融文化，在广大干部职工中筑牢道德根基、凝聚价值共识；严格落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态安全；用心用情做好联系服务干部职工工作，多为干部职工办实事、解难事。

会议要求，中国人民银行宣传思想战线和群团组织要旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，深入推进党的各方面建设，着力提升宣传群工干部政治能力和素质本领，强化群团组织建设，切实推动宣传思想文化和群团工作实起来、强起来，为助力金融强国建设作出新的更大贡献。

(责编：罗知之、高雷)

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