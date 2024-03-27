人民网北京3月27日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，针对消费者反映预包装食品（含食品添加剂）生产日期和保质期“不好找、看不清、不易算”等问题，近日，市场监管总局印发《关于鼓励食品企业优化预包装食品生产日期和保质期标签标识的公告》（以下简称《公告》），推动食品企业积极采取针对性改进措施，方便消费者清晰辨识。

为方便消费者查找食品生产日期和保质期，《公告》鼓励食品企业在预包装食品最小销售包装的主要展示版面显著标注；最小销售包装有多层的，在其最外层包装上标注；采用“见包装物某位置”的形式标注生产日期和保质期的，其位置应当清晰明显、描述准确、易于查找。

为方便消费者识读食品生产日期和保质期，《公告》鼓励食品企业使用最小高度不小于3毫米、高度与宽度之比不大于3：1的文字、数字、符号标注；以白底黑字等背景颜色与日期颜色对比明显的形式清晰标注；改进喷码、打印等技术和设备确保标注内容持久清晰。

为方便消费者计算食品保质期，《公告》鼓励食品企业按照年、月、日的顺序明确标注保质期到期日；同一预包装内有多个单件预包装食品的，在外包装上以最早到期的单件预包装食品的保质期标注保质期到期日，或在外包装上分别标注每个单件预包装食品的保质期到期日；采用分装方式生产的预包装食品，以所分装预包装食品的保质期标注保质期到期日。

图片来源：市场监管总局新媒体账号“市说新语”

(责编：杨曦、高雷)

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