人民网北京3月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日公布数据显示，1—2月份，随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，工业生产较快增长，规模以上工业企业效益继续改善。

国家统计局工业司统计师于卫宁分析，1—2月份工业呈现出以下几方面主要特点：

工业企业利润实现较快增长。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。

工业企业营收明显改善。随着市场需求持续恢复，工业生产较快增长，工业企业营收增长明显加快。1—2月份，规上工业企业营业收入同比增长4.5%，高于上年全年营收增速3.4个百分点，企业营收回升态势明显，为利润增长创造有利条件。

超七成行业利润增长，制造业、电气水业增长较快。1—2月份，在41个工业大类行业中，有29个行业利润同比增长，增长面为70.7%，比上年全年扩大4.8个百分点。分门类看，制造业、电力热力燃气及水生产和供应业利润分别增长17.4%、63.1%，均实现两位数增长；采矿业利润下降21.1%。

装备制造业、高技术制造业利润明显回升，新质生产力培育壮大。随着现代化产业体系加快构建，装备制造业利润增长持续加快。1—2月份，装备制造业利润同比增长28.9%，增速比上年全年加快24.8个百分点，拉动规上工业利润增长6.7个百分点，贡献率达65.9%，是贡献最大的行业板块。分行业看，电子行业利润增长2.11倍，铁路船舶航空航天运输设备、汽车、金属制品行业分别增长90.1%、50.1%、27.8%。随着制造业向高端化、智能化、绿色化迈进，高技术制造业利润实现快速增长。1—2月份，高技术制造业利润由上年全年下降8.3%转为增长27.9%，增速高于规上工业平均水平17.7个百分点。其中，智能消费设备行业利润增长1.13倍，锂离子电池行业利润增长66.3%，通信终端设备行业由上年同期亏损转为盈利139.7亿元。

消费品制造业利润持续恢复，多数行业利润实现增长。受益于国内外需求改善，叠加春节假期有力带动，消费需求平稳恢复，消费品制造业利润实现较快增长。1—2月份，消费品制造业利润由上年全年下降1.1%转为同比增长12.9%，在13个消费品制造大类行业中，有11个行业利润增长，其中，造纸、家具、纺织、文教工美行业利润分别增长3.37倍、1.98倍、51.1%、50.4%；食品、酒饮料茶行业利润分别增长15.8%、14.2%。

主要经济类型、不同规模企业利润均实现增长。随着工业经济持续平稳恢复，各类经营主体、不同规模企业活力不断增强。1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业利润同比增长0.5%，私营企业利润增长12.7%，外商及港澳台投资企业利润增长31.2%；大、中、小型企业利润分别增长8.0%、6.0%、18.9%。

“总体看，1—2月份规上工业企业利润较快增长，起步平稳。下阶段，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，着力扩大国内需求，激发各类经营主体活力，不断巩固增强回升向好态势，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。”于卫宁说。

(责编：杨曦、高雷)

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