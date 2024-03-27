胡喆

3月27日清晨，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将云海三号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。长六改火箭是我国新一代固液捆绑中型运载火箭，采用两级半构型设计。火箭总长约50米，起飞重量约530吨，700公里太阳同步轨道运载能力大于4.5吨。此次任务是长六改火箭2024年的第一次发射任务，同时拉开了今年长六改火箭高密度发射的大幕。

3月27日6时51分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将云海三号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郑斌 摄）

此次发射的卫星和火箭均由中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院抓总研制。春节刚过，任务火箭试验队就奔赴太原卫星发射中心，受大雪高速封路影响，固体助推器进场时间比原定计划晚了3天，为确保预定发射窗口，试验队加班加点促进度、紧张有序保质量，按原计划节点完成了技术区恢复工作。

3月27日6时51分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将云海三号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郑斌 摄）

上海航天技术研究院长六改火箭研制团队有关负责人表示，为应对高密度发射任务，火箭研制团队将严格把控技术状态和产品质量，在保持火箭状态稳定可靠的同时，进一步优化发射场测发流程，持续提升任务适应能力。

3月27日6时51分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将云海三号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郑斌 摄）

此次发射的云海三号02星主要用于开展大气海洋环境探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等任务。受恶劣天气影响，专列到达时间推迟。面对时间紧、挑战多的任务形势，卫星试验队抵达后第一时间优化后续工作计划，稳步推进各项工作，仅用19天就圆满完成了转场前的总装、测试、试验等各项工作，顺利通过了转场评审，为卫星成功发射奠定了坚实基础。（记者胡喆）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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