人民网北京3月27日电 （记者赵竹青）全球移动通信系统协会（GSMA）26日在北京发布《中国移动经济2024》报告。报告显示，目前中国5G移动连接数已超8亿，5G总连接数预计将于年底进一步攀升至10亿以上。

报告认为，得益于飞速的网络部署和成熟的终端生态，在中国5G普及率的增速快于预期。2024年，5G连接的比例预计将从45%上升至50%以上，成为中国主导的移动技术。

报告预测，2030年，5G对中国GDP的贡献预计将达近2600亿美元，这在移动产业对中国经济的年度整体贡献中占比约23%。此外，到2030年，中国5G连接数将占全球5G连接总数的近三分之一，中国的5G普及率将逼近九成，成为全球领先的市场之一。

GSMA会长葛瑞德（Mats Granryd）表示，随着中国5G连接数于今年突破10亿大关，预计5G Advanced（5G网络的演进和增强版本）、5G新通话、以及5G RedCap（5G轻量化技术）等领域将进一步释放潜力并获得更多投资，从而持续改善用户体验，为运营商解锁新的收入来源。

(责编：赵竹青、高雷)

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