人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

GSMA：中国5G连接数今年将超10亿

2024年03月27日11:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月27日电 （记者赵竹青）全球移动通信系统协会（GSMA）26日在北京发布《中国移动经济2024》报告。报告显示，目前中国5G移动连接数已超8亿，5G总连接数预计将于年底进一步攀升至10亿以上。

报告认为，得益于飞速的网络部署和成熟的终端生态，在中国5G普及率的增速快于预期。2024年，5G连接的比例预计将从45%上升至50%以上，成为中国主导的移动技术。

报告预测，2030年，5G对中国GDP的贡献预计将达近2600亿美元，这在移动产业对中国经济的年度整体贡献中占比约23%。此外，到2030年，中国5G连接数将占全球5G连接总数的近三分之一，中国的5G普及率将逼近九成，成为全球领先的市场之一。

GSMA会长葛瑞德（Mats Granryd）表示，随着中国5G连接数于今年突破10亿大关，预计5G Advanced（5G网络的演进和增强版本）、5G新通话、以及5G RedCap（5G轻量化技术）等领域将进一步释放潜力并获得更多投资，从而持续改善用户体验，为运营商解锁新的收入来源。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
厦门筼筜湖：人水和谐 共生共荣
　　人民网北京3月27日电 （欧阳易佳）仲春，福建省厦门市筼筜湖水清岸绿，白鹭飞翔。 “作为厦门生态文明建设主力军的一员，我有幸成为‘厦门实践’绝大多数事件的亲历者、参与者、见证者。…
凌汛期历时135天 黄河封冻河段全线开通
　　人民网北京3月27日电（欧阳易佳）据水利部消息，3月27日，黄河内蒙古河段全线开河，凌汛期历时135天，标志着黄河2023—2024年度防凌工作顺利结束。本年度黄河凌情总体平稳，未发生凌汛灾害。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部