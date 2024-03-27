原标题：交通银行：深耕海南自贸“试验田” 以金融之力服务高水平对外开放

椰影婆娑，春潮涌动。全球关注的博鳌亚洲论坛2024年年会在这个春天如约而至。跨越山海，八方宾朋云集海南，为亚洲乃至世界发展汇聚更多前行力量。

多年来，海南和博鳌亚洲论坛相生相伴、融合发展、共同成长。借风势、乘风起，今天，海南以国际坐标定位自身，向世界敞开怀抱，展露出愈加自信和开放的“国际范”。

开放的自贸港澎湃着发展的热流，在这片热土上，交通银行海南省分行始终与海南全面深化改革开放步调一致、同频共振，以金融创新排头兵、先行者的姿态投身自贸港金融创新改革实践，以全球服务的广阔胸怀增添服务实体动能，践行国有金融机构责任担当。

深耕自贸“试验田” 打响业务“创新牌”

自贸港首单QFLP基金、首单“第三国采购业务”、国内贸易融资资产跨境转出和转入“双首单”业务、首笔“区块链+中信保+快捷贷”业务、首笔通过“债券通”开展地方政府债投资、海南市场单笔最大金额的FTN贷款、率先落地自贸港首批通过跨境融资服务平台2.0办理人民币福费廷双向转让业务……一个个亮眼的“首单”“首笔”，串起了交行海南省分行与海南自贸港同行的轨迹。

海南自贸港先行先试的使命，决定了创新是金融机构在自贸金融相关业务中的“兵家必争之地”以及核心竞争力所在。紧紧抓住自贸港金融开放政策机遇，大胆试、大胆闯——如果细细复盘，交行海南省分行每一个“第一”背后，都是海南金融发展进程的重要一步。

连续两年助力海南省政府成功在港发行人民币债券，是一个很好的观察窗口。

2022年10月，海南省政府宣布完成海南省首单离岸人民币地方政府债券的簿记定价，发行规模50亿元人民币。交通银行作为此次发债的联席全球协调人、联席簿记管理人、财务代理人，担任承销团关键角色，充分联动境内外分行，统筹协调积极调动投资者资源。

“这是海南自贸港建设向国际化迈进的重要一步，也是载入琼港合作具有标杆意义的时刻。”因为高度重视，所以全情投入——交行海南省分行争分夺秒，在方案设计、路演推介、基石投资、账户服务等方面给予有力保障，以实际行动助力自贸港展现高水平开放成果、加速人民币国际化进程。

次年，海南省政府第二次成功在港发行人民币债券，交行再次入选债券发行承销团，并连续第二年担任联席全球协调人、联席账簿管理人及财务代理人，承销金额在承销团成员中位列第一。

跨境人民币贸易融资资产转让服务平台2.0的上线，有助于进一步提升跨境贸易融资市场交易效率，降低实体经济融资成本，推动人民币资金跨境双向流动。去年底，平台上线当天，交行海南省分行与澳门分行、首尔分行高效联动，率先落地自贸港首批通过跨境融资服务平台2.0办理人民币福费廷双向转让业务，转让金额占全省转让总额的58%，且业务类别最全、金额最大。

时间再往前回溯，在2020年，充分利用“境内账户、NRA账户、FT账户、离岸外币账户、离岸人民币账户”五位一体跨境金融账户服务体系，交行海南省分行还落地了海南自贸港首笔境内贸易融资资产跨境转让业务。

类似案例还有很多。比如，自贸港首单引入境外投资者投资地方政府债券业务正是由交行海南省分行实现，开创了海南省引入境外资金投资海南省地方政府债券的先河。

事实上，回顾过往，在海南自贸港每一个跨境业务的重要历史时点，都少不了交行海南省分行的“身影”。

在省内“金融军团”中，交行海南省分行是省内首批获得“洋浦地区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点”“优质企业贸易外汇收支便利化试点”“资本项目业务数字化服务试点”资格的银行。数据显示，2023年，交行海南省分行便利化业务笔数占全省比例26.85%；经常项目和直接投资跨境人民币结算增幅100.26%，增速排名五大行第2，结算占比41.12%，排名五大行第1。

“海南自贸港金融政策对推动贸易投资自由化便利化，进一步加大金融业和金融市场双向开放力度和金融业态创新都有重要意义，交行理应倾情投入，把各项政策落地实施好，把实体经济服务好。”这是交行海南省分行朴素的心愿，也成为该行不断创新的动力。

在交行海南省分行看来，自贸业务是联通境内外资金、探索利率市场化、模拟国际化运营、探索离岸金融的“试验田”。所以，交行海南省分行持续大胆探索和尝试，以专业专注的业务能力和创新姿态，拓展新市场，践行新金融，与自贸港发展同频共振。

以全球服务广阔胸怀 增添服务实体动能

当前，海南自由贸易港已经进入成型起势的发展阶段。随着自贸港红利效应持续释放，海南在经济结构调整、优化产业结构上不断提升，主要经济指标增速在全国名列前茅，近几年外向型经济指标实现了20%以上的增长。

服务实体经济，是金融的天职和宗旨。从集团层面到分行层面，交行始终关注自贸港建设动态，不断提升对海南经济金融贡献度，并加强协同联动，借助全球化布局，激活一池春水，为海南经济社会发展注入源源不断活力。

重点产业园区是海南自贸港高质量发展的关键载体，也是自贸港“成型起势”的生动缩影。海南省内部分重点园区发展中存在招商引资、产业孵化以及本土化投融资团队培育等需求，如何突破？

与海南生态软件园共同设立产业引导基金，是交行海南省分行助力重点园区产业聚集的生动缩影。

交行海南省分行发挥境外子公司在跨境投融资和私募股权基金管理方面的专业优势，联动集团内子公司交银国际，与海南生态软件园共同发起设立海南海澄数字产业基金(一期)，通过“财政资金+社会资金”、“基金+产业”、“股权+债权”的方式，支持园区拓宽融资渠道。

“该基金规模2亿元，是海南自贸港首支QFLP母基金，不仅有助于吸引更多头部金融机构和知名企业落地园区，对创新园区融资模式、聚集社会资本支持海南自贸港建设意义重大。”交行海南省分行相关负责人讲述道。

金融服务机构不仅是政策落地的实践者，更是跨前一步的服务者。这些创新的背后，不仅是交行海南省分行金融为民的初心，亦是其与时俱进提升服务能级的决心。

“交行帮忙解决了我们难题，既锁定了汇率，又免除了缴纳保证金的负担，未来我们有信心把业务发展得更好！”交行的“汇率管家”破解了公司“急难愁盼”，海南某出口型贸易企业负责人连连称赞。

这是一家出口型贸易企业，公司长期通过缴纳保证金的形式开展远期结售汇业务，规避汇率波动的风险。以往办理锁汇业务，每个月都需要跑银行几趟。后来，依托靠谱的“汇率管家”，交行海南省分行授予企业信用方式外汇衍生品类额度，企业仅需在网银即可办理，大大节约了来回跑腿的时间。

这样的故事，数不胜数。交行海南省分行积极践行汇率风险中性管理，通过推进远期结售汇、期权、汇率管家等业务，不断丰富分行代客外汇衍生品产品体系。2023年远期签约、履约套保率分别是4.38%，10.6%，排名均为五大行第一。

支持企业跨境融资一直是交行海南省分行业务重点。该行积极联动境外分行，利用境内外两个市场、两种资源，为自贸港企业客群在汇兑管理、跨境投融资、跨境资金筹划等方面提供全流程金融服务支持。数据显示，该行通过FTN账户为境内外企业提供低成本资金合计已超15亿元，通过FTE账户为国内涉农企业发放低成本融资资金约6亿元，办理离岸代付和发放离岸贷款累计2.45亿美元。

精准金融支持 助推高水平对外开放

服务的本质是赋能。身在自贸港，一个成功的金融机构，要为经济循环输血，为有志于全球市场的企业赋能，进而赋能一个地区，助其更好地成为开放枢纽门户、更高效地配置全球资源。

当前，实体经济面临着纵向和横向的创新改革。围绕如何做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为自贸港实体经济提供持续、稳定且充足的资金支持？交行海南省分行精准施策、大胆实践。

以绿色金融为例，交行海南省分行通过信贷资源倾斜、专业团队服务、绿色审批通道等一系列措施，引导金融资源精准流向清洁能源、节能环保等绿色金融重点领域。

国家电投集团海南电力有限公司开发建设的某综合智慧能源项目，建成后预计年均发电量543.63万KWh，交行海南省分行通过合理运用碳减排再贷款货币政策工具，向企业提供低成本的建设资金支持，以实际行动助力省内清洁能源产业发展。

新质生产力、新型消费……2024年政府工作报告提出一系列“新”，旨在通过打造新优势、注入新动力，持续激发和增强社会活力；“两个基地”“两个网络”“两个枢纽”……海南正扎实推进外贸外资稳增促优迈上新台阶，正力促形成更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放格局。

站在浪潮之巅，始终与海南自贸港同向同行的交行海南省分行，如何勇挑大梁、走在前列？

对标海南自贸港高质量发展和高水平开放要求，交行海南省分行已经做好了一系列发展规划并将积极有效地探索。

立足海南特色，围绕构建“4+3+3”现代化产业体系需求，交行海南省分行将在信贷准入、贷款期限、项目资本金和利率定价等方面灵活调整，持续优化业务流程，多渠道满足实体经济金融服务需求。

“继续支持跨境贸易投资便利化、持续扩大金融服务双向开放、支持企业跨境融资业务发展。”交行海南省分行负责人介绍，该行将继续落实跨境贸易投资高水平外汇开放政策，扩大自贸港企业服务惠及面；继续完善海南自由贸易账户FT网银渠道远期结售汇、期权等功能，推进企业汇率风险中性管理；依托海南打造“两个总部基地”契机，将继续发挥经营综合化、服务全球化优势，通过全口径跨境融资、境外贷款等产品组合，助力企业实现跨境投融资服务便利。

“我行将继续发挥经营综合化、服务全球化优势，积极联动集团海外分支机构和子公司，做大做精跨境跨业跨市场的集成式、一站式金融服务，高质量支持海南招商引资工作，继续争当服务实体经济的‘主力军’和对外开放的‘排头兵’。”交行海南省分行相关负责人话语坚定、信心满怀。

(责编：董童、李源)

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