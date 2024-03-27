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建设银行：以支付创新助力博鳌亚洲论坛

2024年03月27日14:25 | 来源：人民网
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3月26日，博鳌亚洲论坛2024年年会在海南博鳌正式开幕。会议期间，建设银行作为论坛主会场内支付服务咨询点的责任行，全力参与了此次博鳌亚洲论坛的支付服务体验工作。

近年来，随着自由贸易港建设的加速推进，海南国际交往活动日益增多，外籍来琼人员逐年增加。为了让外国友人支付不“见外”，建行不断优化相关服务。在支付场景建设方面，针对外籍来琼人员活动密集区域进行摸排，特别是机场车站、涉外酒店、百货、餐饮、免税、大型商业综合体、商业街等外籍人士高频消费区域，着力完善外卡收单、数字人民币、移动支付、现金服务等支付服务体系建设。

在支付产品创新方面，以博鳌亚洲论坛召开为契机，在监管机构的指导下，建行面向短期入境人士推出创新型移动支付产品“海南旅行通卡”，外籍来华客户可凭护照等证件在云闪付App实现线上开通、外卡充值、支付、退卡等功能，实现在境内商户的无障碍移动支付，全线上化的操作流程提高了金融服务便捷性。

“下一步，建行将持续优化银行卡受理、移动支付、现钞使用、账户服务等支付便利举措，为服务社会民生和海南自贸港建设贡献力量。”建设银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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