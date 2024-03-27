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水滴公司：2023全年营收26.31亿元 连续8个季度实现盈利

2024年03月27日15:19 | 来源：北京日报客户端
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原标题：水滴公司财报：连续8个季度实现盈利

3月26日，水滴公司公布截至2023年12月31日未经审计的2023年第四季度及全年业绩报告。2023年第四季度，公司净营业收入6.59亿元，归母净利润5906万元，利润环比增长60.7%，连续8个季度实现盈利。

2023全年来看，公司净营业收入26.31亿元，归母净利润1.67亿元。从2021年9月宣布启动股票回购计划以来，截至2024年2月末，公司累计斥资约8880万美元，从公开市场回购约3970万股ADS（美国存托股票）。

业绩报告显示，第四季度公司保险相关收入5.9亿元，占到公司整体收入89%。此外，本季度保险业务经营利润达到1.28亿元。此外，2023年全年实现首年规模保费达71.09亿元，全年收入达23.4亿元，全年经营利润达到5.28亿元。

从四季度的表现来看，公司保险相关业务主要核心指标在加快增长，用户数量增长稳定，人均保单量连续两个季度上涨，用户续保率超过95%。截至2023年12月31日，平台向客户提供1357款保险产品。丰富的产品供给也提升了续保率，第四季度水滴保续保率超过95%。

除保险业务外，水滴筹业务继续发挥“救急难”作用。截至2023年12月31日，平台上线以来累计约4.5亿用户向超过310万名患者捐赠626亿元。2023年水滴筹的运营亏损约2.46亿元。值得关注的是，公司新业务翼帆医药展现出增长潜力，2023年全年实现收入1.01亿元，同比增长69%。

连续8个季度的盈利使得公司保持充足的现金储备，截至2023年12月31日，公司持有的现金及现金等价物和短期投资合计为33.93亿元，环比增长8.1%。

(责编：董童、李源)
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