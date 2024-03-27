农业农村部发布2024年蔬菜蓟马绿色防控技术方案
2024年03月27日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，3月27日，全国农业技术推广服务中心发布了2024年蔬菜蓟马绿色防控技术方案。
据介绍，蔬菜蓟马主要种类有豆大蓟马、西花蓟马、花蓟马、瓜蓟马、葱蓟马等，预计2024年总体偏重发生。蓟马体型小，隐匿危害，世代周期短，易产生抗药性，防治难度大。
今年的防控目标，是通过实施绿色防控技术，蔬菜种植区蓟马防治处置率达到90%以上，总体防控效果80%以上，危害损失率控制在10%以内。 在策略上，贯彻“预防为主、综合防治”植保方针，综合应用各种防治措施，优先采用农业防治、生物防治和物理防治等非化学防治方法，合理使用高效低风险化学农药并改进施药技术，将蔬菜蓟马的危害控制在较低水平。
(责编：方经纶、高雷)
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