人民网北京3月27日电（方经纶）据中国热带农业科学院官网消息，近日，中国热科院橡胶研究所死皮机理与防控团队在橡胶树死皮发生机理研究方面取得新进展，证实多种激素介导的信号途径和橡胶生物合成途径共同调控了橡胶树死皮发生，该研究增进了对橡胶树死皮发生机制的认识，为死皮防治提供了理论依据。

天然橡胶是关系国计民生的重要工业原料和战略物资，其主要来源于橡胶树。橡胶树死皮造成胶园严重减产，但其发生机制仍然不清楚，是天然橡胶产业亟待解决的重大难题。研究结果为后续分离鉴定调控橡胶树死皮的关键基因奠定了基础，为通过调节激素防治死皮提供了理论依据。

(责编：方经纶、高雷)

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