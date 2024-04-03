人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

稳、进、优：建设银行谈2023年财报

黄盛
2024年04月03日19:02 | 来源：人民网
小字号

近日，建设银行发布2023年的业绩数据显示，实现归属于该行股东的净利润3326.53亿元，同比增长2.44%；不良贷款率1.37%，较上年下降0.01个百分点；资本充足率17.95%，一级资本充足率14.04%，核心一级资本充足率13.15%；境内公司类贷款13.23万亿元，较上年增加2.21万亿元，增幅20.01%；2023年分红超过了1000亿元……

“稳、进、优是过去一年业绩答卷的特点。”建设银行相关负责人表示，建设银行在去年应对复杂国内外环境时，通过尊重经营规律，坚持商业可持续，加强资产负债两端定价的精细化管理，加快培育中间业务发展新动能，保持了盈利表现和核心指标稳健。 

核心指标均衡协调显价值韧性

建设银行相关负责人表示，过去一年较好实现了质的有效提升和量的合理增长，交出了一份稳健的业绩答卷——

截至2023年末，建设银行集团资产总额38.32万亿元，负债总额35.15万亿元，全年实现净利润3324.6亿元，同比增长2.34%。净息差1.70%，ROA0.91%，ROE11.56%。不良贷款率1.37%，拨备覆盖率239.85%，资本充足率17.95%。

“我们聚焦主责主业，服务实体经济质效持续提升，推进三大业务板块融合发展，不断提高综合金融供给水平；加强精益管理，构筑更加敏捷高效的运营根基；抓好重点领域和关键环节的风险防范化解，全面、主动智能风控体系，拓维升级，守牢风险底线，筑牢金融安全网；推动ESG理念融入全行经营管理，共享多元价值，助力改善民生，推动低碳转型；明晟ESG评级跃升为AA级，继续保持全球大型商业银行领先水平。”建设银行董事长张金良表示，2023年，建设银行市场风险、流动性风险、操作风险等其他各类风险平稳可控，实现了安全性、流动性和盈利性的有效平衡。

经营数据之外，资产质量也备受关注。数据显示，2023年建设银行各项核心资产质量指标保持在合理区间，整体完成了资产质量经营的目标。

对此，建设银行副行长李民用三个“得益”向外界介绍了缘由——得益于长期坚持优化信贷结构，严格客户准入条件；得益于长期坚持审慎、稳健的经营策略，保持比较好的风险抵补水平；得益于长期以来坚持底线思维，诸如加强关注类贷款管理、强化预警，对不良贷款早发现、早预警、早处置、早化解。 

重点战略业务服务美好生活

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。去年10月底召开的中央金融工作会议提出，金融要为经济社会发展提供高质量服务，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨。这为金融业服务实体经济明确了清晰的路线图。

张金良表示，过去一年建设银行在普惠金融、金融科技、住房金融、对公贷款、个人金融等方面做出了探索。

在普惠金融供给上，迭代升级 “建行惠懂你”综合服务平台，助力缓解小微企业融资难、融资贵问题。普惠金融贷款余额3.04万亿元，增幅29.40%；普惠金融贷款客户317万户，较上年增加64.74万户；“小微快贷”新模式产品累计为472万户普惠客户提供贷款支持12.80万亿元。

在金融科技上，夯实数字金融基础设施，促进业技融合和敏捷交付。其中，“建行云”提供“金融技术底座+金融业务操作系统+精品应用”的金融云整体解决方案，2023年末算力规模463.34PFlops，较上年增长17.09% ，图形处理器（GPU）等新型算力占比超20%，较上年翻番。此外，建设银行持续完善“多区多地多栈多芯”布局，融合通用、智能等多元算力。

在住房金融服务上，支持居民刚需和改善性住房需求，探索住房金融服务新模式，加大房地产领域“三大工程”支持力度，已对接项目200多个，储备项目融资需求170亿元。境内房地产行业贷款余额8539.56亿元，增幅10.81%。加大保障性租赁住房金融支持力度，住房租赁基金累计签约收购项目25个，资产规模118.89亿元；公司类住房租赁贷款余额3,254.48亿元，增幅34.38%；REITs试点取得突破进展。

 “建设银行将坚守主责主业，锚定做优做强，深度融入国家发展大局，当好服务实体经济的主力军和金融稳定的压舱石，紧跟现代化产业体系建设，抓住传统产业升级，新兴产业壮大，未来产业培育的新方向，积极拥抱新质生产力，全面提升综合金融服务水平，积极推进战略转型，全力做好五篇大文章。”张金良说，要将建设银行在多领域的先发优势转化为领跑优势，构筑数字经济时代的竞争新优势。 

 把调结构和提质效放在重要位置

过去一年，“不以规模论英雄”成为建设银行在推进高质量发展过程中的新理念。

2023年二季度，建设银行开始主动调整资产负债结构，推动生息资产占比提升，下大决心压降低息资产和高成本负债来源。

“金融是一场马拉松。要有能力经得起长周期考验，就必须准确把握我国新发展阶段的历史方位，深化对金融工作本质规律的认识，摒弃以规模和速度论英雄的传统思维。”张金良说，应坚持质量第一，效益优先，基于资产、负债、资本、收入、成本等五大财务报表要素，把结构调整和质效提升放在更重要的位置，坚定不移推进内涵式发展。

如何调结构、提质效？据建设银行介绍，在优化资产结构上，更加重视存量盘活和结构调整，做到有增有减，有取有舍，持续压缩低效资产占比；在提升负债质量上，加快提升企业级资金体内承接能力，强化稳存增存措施和负债质量管理；在提升资本质效上，坚持“量、价、险、资本”平衡发展模式，抓好资管新规落地，不断提高资本使用效率和回报水平；在提高收入质量上，坚持以服务创造价值，加快培育中间业务发展新动能，提升非息收入贡献；在提升成本质效上，坚持向全面成本管理要效益，提高投入产出和运营效率等。

张金良说，要更好统筹总量和结构、规模和效益、短期和长期、局部和全域、发展和安全，防止经营目标单一化、片面化、短期化，实现稳健、均衡、协调、可持续发展。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
稳、进、优：建设银行谈2023年财报
　　近日，建设银行发布2023年的业绩数据显示，实现归属于该行股东的净利润3326.53亿元，同比增长2.44%；不良贷款率1.37%，较上年下降0.01个百分点；资本充足率17.95%，一级资本充足率14.04%，核心一级资本充足率13.15%；境内公司类贷款13.23万亿元，较上年增加2.21万亿元，增幅20.01%；2023年分红超过了1000亿元…… “稳、进、优是过去一年业绩答卷的特点。”建设银行相关负责人表示，建设银行在去年应对复杂国内外环境时，通过尊重经营规律，坚持商业可持续，加强资产负债两端定价的精细化管理，加快培育中间业务发展新动能，保持了盈利表现和核心指标稳健。…
我国新型工业化步伐加快 着力推动高端化、智能化、绿色化发展
　　人民网北京4月3日电 （记者许维娜）近期，我国持续推进新型工业化的好消息不断传出。国家统计局数据显示，今年前两月，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部