黄盛

近日，建设银行发布2023年的业绩数据显示，实现归属于该行股东的净利润3326.53亿元，同比增长2.44%；不良贷款率1.37%，较上年下降0.01个百分点；资本充足率17.95%，一级资本充足率14.04%，核心一级资本充足率13.15%；境内公司类贷款13.23万亿元，较上年增加2.21万亿元，增幅20.01%；2023年分红超过了1000亿元……

“稳、进、优是过去一年业绩答卷的特点。”建设银行相关负责人表示，建设银行在去年应对复杂国内外环境时，通过尊重经营规律，坚持商业可持续，加强资产负债两端定价的精细化管理，加快培育中间业务发展新动能，保持了盈利表现和核心指标稳健。

核心指标均衡协调显价值韧性

建设银行相关负责人表示，过去一年较好实现了质的有效提升和量的合理增长，交出了一份稳健的业绩答卷——

截至2023年末，建设银行集团资产总额38.32万亿元，负债总额35.15万亿元，全年实现净利润3324.6亿元，同比增长2.34%。净息差1.70%，ROA0.91%，ROE11.56%。不良贷款率1.37%，拨备覆盖率239.85%，资本充足率17.95%。

“我们聚焦主责主业，服务实体经济质效持续提升，推进三大业务板块融合发展，不断提高综合金融供给水平；加强精益管理，构筑更加敏捷高效的运营根基；抓好重点领域和关键环节的风险防范化解，全面、主动智能风控体系，拓维升级，守牢风险底线，筑牢金融安全网；推动ESG理念融入全行经营管理，共享多元价值，助力改善民生，推动低碳转型；明晟ESG评级跃升为AA级，继续保持全球大型商业银行领先水平。”建设银行董事长张金良表示，2023年，建设银行市场风险、流动性风险、操作风险等其他各类风险平稳可控，实现了安全性、流动性和盈利性的有效平衡。

经营数据之外，资产质量也备受关注。数据显示，2023年建设银行各项核心资产质量指标保持在合理区间，整体完成了资产质量经营的目标。

对此，建设银行副行长李民用三个“得益”向外界介绍了缘由——得益于长期坚持优化信贷结构，严格客户准入条件；得益于长期坚持审慎、稳健的经营策略，保持比较好的风险抵补水平；得益于长期以来坚持底线思维，诸如加强关注类贷款管理、强化预警，对不良贷款早发现、早预警、早处置、早化解。

重点战略业务服务美好生活

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。去年10月底召开的中央金融工作会议提出，金融要为经济社会发展提供高质量服务，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨。这为金融业服务实体经济明确了清晰的路线图。

张金良表示，过去一年建设银行在普惠金融、金融科技、住房金融、对公贷款、个人金融等方面做出了探索。

在普惠金融供给上，迭代升级 “建行惠懂你”综合服务平台，助力缓解小微企业融资难、融资贵问题。普惠金融贷款余额3.04万亿元，增幅29.40%；普惠金融贷款客户317万户，较上年增加64.74万户；“小微快贷”新模式产品累计为472万户普惠客户提供贷款支持12.80万亿元。

在金融科技上，夯实数字金融基础设施，促进业技融合和敏捷交付。其中，“建行云”提供“金融技术底座+金融业务操作系统+精品应用”的金融云整体解决方案，2023年末算力规模463.34PFlops，较上年增长17.09% ，图形处理器（GPU）等新型算力占比超20%，较上年翻番。此外，建设银行持续完善“多区多地多栈多芯”布局，融合通用、智能等多元算力。

在住房金融服务上，支持居民刚需和改善性住房需求，探索住房金融服务新模式，加大房地产领域“三大工程”支持力度，已对接项目200多个，储备项目融资需求170亿元。境内房地产行业贷款余额8539.56亿元，增幅10.81%。加大保障性租赁住房金融支持力度，住房租赁基金累计签约收购项目25个，资产规模118.89亿元；公司类住房租赁贷款余额3,254.48亿元，增幅34.38%；REITs试点取得突破进展。

“建设银行将坚守主责主业，锚定做优做强，深度融入国家发展大局，当好服务实体经济的主力军和金融稳定的压舱石，紧跟现代化产业体系建设，抓住传统产业升级，新兴产业壮大，未来产业培育的新方向，积极拥抱新质生产力，全面提升综合金融服务水平，积极推进战略转型，全力做好五篇大文章。”张金良说，要将建设银行在多领域的先发优势转化为领跑优势，构筑数字经济时代的竞争新优势。

把调结构和提质效放在重要位置

过去一年，“不以规模论英雄”成为建设银行在推进高质量发展过程中的新理念。

2023年二季度，建设银行开始主动调整资产负债结构，推动生息资产占比提升，下大决心压降低息资产和高成本负债来源。

“金融是一场马拉松。要有能力经得起长周期考验，就必须准确把握我国新发展阶段的历史方位，深化对金融工作本质规律的认识，摒弃以规模和速度论英雄的传统思维。”张金良说，应坚持质量第一，效益优先，基于资产、负债、资本、收入、成本等五大财务报表要素，把结构调整和质效提升放在更重要的位置，坚定不移推进内涵式发展。

如何调结构、提质效？据建设银行介绍，在优化资产结构上，更加重视存量盘活和结构调整，做到有增有减，有取有舍，持续压缩低效资产占比；在提升负债质量上，加快提升企业级资金体内承接能力，强化稳存增存措施和负债质量管理；在提升资本质效上，坚持“量、价、险、资本”平衡发展模式，抓好资管新规落地，不断提高资本使用效率和回报水平；在提高收入质量上，坚持以服务创造价值，加快培育中间业务发展新动能，提升非息收入贡献；在提升成本质效上，坚持向全面成本管理要效益，提高投入产出和运营效率等。

张金良说，要更好统筹总量和结构、规模和效益、短期和长期、局部和全域、发展和安全，防止经营目标单一化、片面化、短期化，实现稳健、均衡、协调、可持续发展。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经