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中泰两国将合作开展月球探测任务

2024年04月05日14:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月5日电（记者胡喆）4月5日，中国国家航天局与泰国高等教育科研与创新部在京共同签署了关于探索与和平利用外层空间合作的谅解备忘录和国际月球科研站合作的谅解备忘录。据悉，嫦娥七号任务已遴选搭载泰国研制的“全球空间天气监测”装置，用于从月球视角观测宇宙辐射和空间天气，这将是泰国科学仪器首次从绕地轨道进入深空。嫦娥八号任务提供200公斤的国际合作搭载机遇，也收到泰国多个月面操作机器人和科学载荷搭载申请，目前正在遴选中。

　　根据谅解备忘录约定，中泰两国将成立联合委员会和联合工作组，在空间探索、空间应用、空间能力建设等领域，通过规划实施联合空间项目、科学交流项目和人员培训计划、交换数据信息、联合组织专题讨论会和科学讲习班等形式加强合作。双方将重点围绕国际月球科研站论证、工程实施、运营和应用等，组织专家团队从科学、工程和国际合作3个方面开展研究，形成合作方案，同时欢迎其他国家、国际组织、科研院所、高等院校、工业实体和科学家加入国际月球科研站计划，并在联合自由探索空间活动中受益。

　　国家航天局探月与航天工程中心主任关锋介绍，当前中国正在实施探月工程四期任务，主要目标是建设国际月球科研站基本型。探月工程四期任务包括嫦娥四号、嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号4次任务。其中，嫦娥四号任务于2019年实现了世界首次月球背面软着陆巡视探测；今年3月20日我们成功发射了鹊桥二号中继星，将架设地月新“鹊桥”，为探月工程四期以及后续国内外月球探测任务提供地月中继通信支持。今年上半年，还将实施嫦娥六号任务，实施月球背面采样返回；嫦娥七号计划于2026年前后发射，主要到月球南极寻找水冰；嫦娥八号计划于2028年前后发射，与探月工程四期各次任务构建月球科研站基本型，开展月球资源系统试验验证等。后续国际月球科研站任务，正在深化论证中。

　　“在国际合作方面，我国已与10多个国家、国际组织签署了合作协定。我们也欢迎更多的国家、国际组织共商、共建、共享，打造我们人类共同的月面科研设施。”关锋说。

(责编：宋心蕊、胡永秋)
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